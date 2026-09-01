“La Cunicella” vince la IV edizione del Palio di San Pietro Eremita

Trevi nel Lazio, Il pallium passa nelle mani de La Cunicella per la gioia di tutti i suoi contradaioli

Il rione “La Cunicella” si aggiudica la vittoria della IV Palio di San Pietro Eremita a Trevi nel Lazio, conquistando il pallium dell’edizione appena conclusa. Anche quest’anno il senso di appartenenza della comunità trebana è stato forte, il Palio di San Pietro Eremita è molto più di una semplice competizione sportiva o folkloristica: rappresenta l’identità profonda, la memoria storica e il senso di appartenenza dell’intero paese. La rievocazione e le tradizioni legate al Palio permettono di custodire e tramandare la memoria storica locale, valorizzando il patrimonio culturale del borgo e rafforzando il legame tra gli abitanti e il territorio. La vittoria de La Cunicella racchiude un significato profondo, sia per gli abitanti del rione sia per l’intera comunità di Trevi nel Lazio, Nel Palio, vincere significa regalare al proprio rione la primazia simbolica per un intero anno. Il pallium conquista un posto d’onore, diventando motivo di vanto nelle conversazioni quotidiane. Le edizioni precedenti del Palio di San Pietro Eremita, hanno visto alternarsi diversi rioni e fantini sul gradino più alto del podio: Edizione 2025 il Palio è stato vinto dal rione Borgo Madonna, guidato dal fantino Manolo Filippini in sella al cavallo Diamante Prezioso. Nell’edizione 2024, ha trionfato il rione Rivo con il fantino Alessio Pipitone sul cavallo Asia Grey, l’edizione 2023 ha vinto il rione Piajo con il fantino Mario Mocci sul cavallo L’Imperatrice da Clodia. Con il trionfo quest’anno del rione La Cunicella, il drappellone è passato a un nuovo rione, arricchendo l’albo d’oro della manifestazione.