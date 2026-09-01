Il 5 settembre ad Ardea torna lo Spartan Workout Tour

Il 5 settembre, allo Spirit Warrior OCR Bootcamp di Ardea, torna lo Spartan Workout Tour, evento ufficiale Spartan Race, guidato dai coach ufficiali Spartan Sgx Stefano Schiavi e Carlo Petruzziello.

Quello del 5 settembre sarà un appuntamento ormai consolidato per il territorio: Ardea ospita infatti lo Spartan Workout Tour dal 2023, grazie a Stefano e alla Spirit Warrior Ocr Bootcamp portando in città uno degli eventi ufficiali legati alla Spartan Race , realtà internazionale tra i marchi più conosciuti al mondo nel settore delle corse a ostacoli.

Un appuntamento che negli anni ha contribuito a far conoscere anche fuori dal territorio la realtà della Spirit Warrior, ma che rappresenta soprattutto un’ulteriore testimonianza di come ad Ardea esistano molte realtà sportive che, attraverso passione, lavoro e impegno, contribuiscono a far crescere lo sport e a dare visibilità alla città.

Lo Spartan Workout Tour diventa così anche un’occasione per portare ad Ardea atleti e appassionati provenienti da realtà diverse e, allo stesso tempo, far conoscere il territorio attraverso lo sport.

Il Tour è pensato principalmente per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo Spartan Race e OCR: sotto la guida dei coach sarà possibile conoscere i principi di base, le tecniche per affrontare gli ostacoli e il corretto approccio alla preparazione di una Spartan Race. Per gli atleti che hanno già esperienza ci sarà naturalmente la possibilità di mettersi alla prova .

A guidare il Workout Tour insieme a Stefano Schiavi sarà Carlo Petruzziello, Head Marshall Spartan Race coach e responsabile della formazione dei coach SGX per Spartan Italia, una figura di riferimento per la preparazione tecnica e la formazione nel mondo Spartan italiano.

L’appuntamento sarà inoltre un’importante occasione per iniziare a prepararsi al gran finale della National Series, in programma a Misano Adriatico il 19 e 20 settembre.

Quello di Misano sarà un appuntamento particolarmente atteso anche per la novità del tracciato: la Beast, la prova più lunga e impegnativa del weekend, entrerà infatti per la prima volta all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli, portando il mondo Spartan in uno dei luoghi simbolo del motorsport italiano.

Gli atleti si troveranno così ad affrontare corsa, ostacoli e prove tecniche all’interno di uno scenario unico, normalmente legato al mondo delle due e quattro ruote. Un elemento che renderà ancora più particolare l’appuntamento conclusivo della National Series.

A rendere ancora più speciale la giornata di Ardea ci sarà anche la presenza di alcuni Brand Ambassador Spartan , primo tra tutti Costantino Sacchetto, capitano degli Spartan Brand Ambassador Italia.

Sarà un’occasione per condividere l’allenamento, incontrare altri appassionati e vivere quello spirito di squadra e di condivisione che da sempre accompagna il mondo Spartan.

«Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi ad Ardea da Stefano – racconta Costantino Sacchetto – perché è uno di quei posti dove si respira veramente lo spirito Spartan. Sarà una bellissima occasione per stare insieme e aiutare chi si avvicina per la prima volta a questo mondo».

La parte tecnica e la conduzione del Workout Tour saranno affidate ai coach ufficiali, mentre la presenza degli Ambassador contribuirà a creare quel senso di comunità che rende ogni appuntamento Spartan qualcosa che va oltre il semplice allenamento.

Nella stessa giornata ci sarà anche l’Open Day Spirit Warrior

La giornata del 5 settembre sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la realtà dello Spirit Warrior OCR Bootcamp, nata e cresciuta dalla passione e l’impegno di Stefano ed Elisa.

In concomitanza con lo Spartan Workout Tour, la Spirit Warrior aprirà infatti le porte con il proprio Open Day, dando la possibilità di conoscere e provare le attività della struttura:

🥊 Kickboxing Kids e Adulti

🏃 OCR / Spartan SGX Kids e Adulti

🏋️ Functional Training Adulti

Elisa, che insieme a Stefano porta avanti quotidianamente la gestione della Spirit Warrior e le sue attività sportive, è inoltre Marshall ufficiale Spartan Race, un ruolo che le permette di vivere il mondo Spartan anche direttamente sui campi gara.

L’Open Day rappresenterà quindi un’ulteriore occasione per avvicinare persone e famiglie allo sport e far conoscere una realtà sportiva del territorio che, insieme a tante altre associazioni e strutture di Ardea, lavora quotidianamente per promuovere l’attività sportive e aggregazione.

📍 Spirit Warrior OCR Bootcamp

Via delle Camomile 9 – Ardea

Attività Open Day su prenotazione.

📲 Info e prenotazioni: 339 219 4007

Non serve essere uno Spartan per iniziare.

Serve solo la voglia di mettersi in gioco, provare qualcosa di nuovo e scoprire fin dove puoi arrivare. 🛡️