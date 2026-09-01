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Giampaolo Mascioli, da Orte all’Europeo: «Spartan mi ha regalato emozioni e panorami che non dimenticherò mai»

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costantino sacchetto
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Giampaolo Mascioli, da Orte all’Europeo: «Spartan mi ha regalato emozioni e panorami che non dimenticherò mai»

La passione nata quasi otto anni fa, le emozioni della Beast di Morzine e una stagione ancora tutta da vivere. Per lo Spartan Brand Ambassador Giampaolo Mascioli ora arrivano Misano ed Estérel, tra nuovi obiettivi e la voglia di essere sempre in prima linea al fianco dei nuovi spartani.

Come nasce la tua passione per la Spartan Race e cosa ti ha spinto a diventare Spartan Brand Ambassador?

La mia passione nasce dalla prima Spartan Race disputata a Orte, nel lontano 2018. Fin da subito questa disciplina mi ha affascinato!

A spingermi a diventare Ambassador è stata la voglia di trasmettere anche agli altri le emozioni che questo sport riesce a farmi vivere.

Qual è stata la gara o il momento più bello che hai vissuto finora nel mondo Spartan e perché ti è rimasto particolarmente dentro?

La gara più bella che ho affrontato finora è stata sicuramente la Spartan Beast di Morzine, dove abbiamo attraversato a nuoto un lago di montagna trasportando un tronco.

Mi rimarranno per sempre dentro quei fantastici panorami di montagna che, proprio grazie a Spartan, ho avuto la possibilità di vivere.

La stagione entra nella fase finale: quali sono i tuoi prossimi obiettivi, da Misano fino agli appuntamenti di Estérel, Sparta e Gubbio?

Partiamo subito da Misano Adriatico, tappa storica dove si concluderà il campionato italiano. Punto a due distanze, Beast e Super, oltre ad accompagnare i nuovi spartani nelle Sprint Open, da vero Ambassador in prima linea!

Dopodiché prenderò parte, per la prima volta, a un Campionato Europeo a Estérel. Ho un conto aperto con i francesi, dopo che mi hanno battuto nella mia gara di casa lo scorso anno a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara.

Quindi sarà anche l’occasione per provare a prendermi una piccola rivincita!

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