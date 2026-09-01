Fiumicino. Palio dei Fontanili, Testa di Lepre in festa

Si parte domenica 6 settembre con la quinta edizione della 10K. Dal 10 al 13 settembre il Palio unisce rievocazione storica, giochi, musica e gastronomia. Alla chiusura sarà presente la vicesindaco Giovanna Onorati.

Testa di Lepre si prepara a vivere settembre tra sport, tradizione, spettacolo e vita di comunità con gli appuntamenti del Palio dei Fontanili. Si comincia domenica 6 settembre 2026 con la quinta edizione della gara podistica Palio dei Fontanili 10K; dal 10 al 13 settembre sarà invece la volta della settima edizione del Palio, con quattro giornate di giochi, rievocazione storica, musica e gastronomia. Alla giornata conclusiva di domenica 13 settembre prenderà parte la vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Programma a Testa di Lepre dal 6 al 13 settembre 2026. Patrocinio dell’Amministrazione Comunale Città di Fiumicino.

Ad aprire il calendario sarà la corsa organizzata dalla ASD Bravetta Runners a Testa di Lepre. La manifestazione propone una 10 chilometri competitiva e non competitiva e una 5 chilometri non competitiva, offrendo quindi la possibilità di partecipare anche al di fuori della gara agonistica. Il ritrovo è fissato alle 7.00 in piazza Vittorio Cecoli, mentre la partenza è prevista alle 9.00 dalla piazza.

Il percorso della 10K prevede 110 metri di salita complessiva, 110 metri di discesa e un’altitudine massima di 150 metri. Saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili e i primi tre classificati di ciascuna categoria maschile e femminile; per i riconoscimenti destinati alle società si rimanda al regolamento della manifestazione. Al termine della gara è previsto un super ristoro finale con Pasta Party. Per informazioni è possibile contattare Marco al 342.3444764 o scrivere a bravettarunners@libero.it; iscrizioni e regolamento sono disponibili su Race Chrono Service – racecronoservice.it.

Dopo l’appuntamento sportivo del 6 settembre, Testa di Lepre entrerà nel vivo del 7° Palio dei Fontanili, in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2026. La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale Città di Fiumicino. Tra i soggetti indicati nella locandina figurano Città di Fiumicino, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Palio dei Fontanili – Testa di Lepre, Pro Loco Giovani e Testa di Lepre APS Pro Loco.

Il programma comincerà giovedì 10 settembre alle 18 con l’inizio dei giochi del Palio. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico, mentre alle 21 sarà la volta di Frankie & Canthina Band. Dalla mezzanotte spazio al dj set di Andrea Bona, con una selezione dedicata alla musica revival degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Venerdì 11 settembre i giochi del Palio riprenderanno alle 18 e alle 19.30 tornerà lo stand gastronomico. Alle 21 è previsto lo spettacolo caraibico Kimbo, mentre a mezzanotte Andrea Bona sarà nuovamente alla consolle con una serata dedicata alle sonorità afro house e house caraibiche.

Il fine settimana porterà al centro della manifestazione anche la componente storica. Sabato 12 settembre, alle 17.30, partirà la sfilata del corteo con gli sbandieratori e alle 18 si terrà la rievocazione storica della battaglia. Lo stand gastronomico aprirà alle 19.30 e alle 21 saliranno sul palco I Ladri di Carrozzelle. A mezzanotte la serata proseguirà con Andrea Bona DJ e la sua “music history”.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre inizierà alle 17.30 con una nuova sfilata del corteo e degli sbandieratori. Alle 18 è in programma la gara dei rotoloni per il Palio, uno degli appuntamenti centrali della giornata, mentre alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico. Dalle 21 spazio allo spettacolo con Dado, seguito dal dj set e dalla festa conclusiva al Kiosko Giovani, con Andrea Bona DJ e DJ Carmen Back to Back.

Alla chiusura del Palio sarà presente anche la vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati.

«Il Palio dei Fontanili è un appuntamento che racconta l’identità di Testa di Lepre e il forte senso di appartenenza della sua comunità – dichiara la vicesindaco –.

Ringrazio gli organizzatori, le associazioni e i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile ogni anno questa manifestazione e contribuiscono a valorizzare il nostro territorio. Sarà un piacere essere presente domenica 13 settembre e condividere con la comunità la giornata conclusiva del Palio».

Sport e Palio costruiscono così un calendario che si sviluppa nell’arco di una settimana. Prima la 10K del 6 settembre, con le formule competitiva e non competitiva e la 5 chilometri aperta alla partecipazione non agonistica; poi, dal 10 al 13 settembre, quattro giornate dedicate alla tradizione di Testa di Lepre, ai giochi, alla rievocazione, alla musica e alla gastronomia. Due appuntamenti distinti che hanno nello stesso territorio e nella partecipazione della comunità il loro punto d’incontro.

Per informazioni sul 7° Palio dei Fontanili è possibile contattare Luigi al 3384356814 oppure Luca al 3392127248.