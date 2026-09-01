Pedalare con vista mare: l’autunno inizia sulla Costa degli Etruschi



Quando l’estate lascia spazio a giornate più miti, la Toscana sul mare diventa la destinazione ideale per una vacanza su due ruote

Dalle strade panoramiche che attraversano Bolgheri alle pinete affacciate sul Tirreno, passando per borghi medievali, riserve naturali e antichi territori etruschi, la Costa Toscana offre lo scenario ideale per trasformare una vacanza al mare in un’esperienza attiva e coinvolgente. Settembre, con le temperature più miti e un’atmosfera più rilassata, è il momento perfetto per salire in sella e andare alla scoperta del territorio lungo itinerari capaci di soddisfare tanto gli appassionati di bici da strada quanto chi preferisce gravel, mountain bike o e-bike. In questo contesto, a Marina di Bibbona, il Park Hotel Marinetta dedica particolare attenzione al mondo del biking, con servizi e attività pensati per esplorare la Costa degli Etruschi su due ruote, alternando il piacere di pedalare tra mare e natura a momenti di benessere, relax e buona cucina.

La Toscana ha un modo tutto suo di conquistare chi decide di scoprirla lentamente, seguendo il ritmo delle due ruote. Qui il paesaggio cambia gradualmente, chilometro dopo chilometro: il blu del Tirreno lascia spazio al verde della macchia mediterranea, le pinete costiere si trasformano in campagne punteggiate di cipressi e vigneti, mentre le strade che si inoltrano nell’entroterra conducono verso borghi medievali, antiche pievi e panorami mozzafiato che si aprono sulle colline e sconfinano fino al mare. E’ lungo la Costa degli Etruschi che questo connubio tra natura, storia e sport trova una delle sue espressioni più autentiche, un tratto di Toscana dove il mare convive armoniosamente con boschi e campagne, dove alle spiagge e alle dune si alternano paesaggi rurali e colline coltivate e dove la bicicletta diventa un modo privilegiato per entrare in contatto con l’anima più vera di questo territorio. Settembre è il momento ideale per partire, dopo il ritmo intenso dell’alta stagione, la costa ritrova un’atmosfera più rilassata e raccolta, le temperature diventano più piacevoli e le giornate conservano ancora tutta la luce dell’estate. Le condizioni perfette per trascorrere una mattinata in sella, attraversando strade panoramiche e piccoli centri storici, e dedicare il resto della giornata al mare, al relax o alla scoperta dei sapori della tradizione toscana. Tra gli itinerari da mettere in agenda c’è il percorso tra Castagneto Carducci e Bolgheri, un anello di circa 44 chilometri con partenza da Donocratico. Il tragitto conduce verso il borgo di Castagneto Carducci, attraversando strade bianche, dolci colline e filari di vigneti, in un paesaggio che rappresenta perfettamente l’immaginario tipico della Toscana. Da qui si prosegue lungo la Bolgherese, strada particolarmente amata dagli appassionati di ciclismo, fino a raggiungere il celebre Viale dei Cipressi, reso immortale dai versi del poeta Giosuè Carducci. La lunga strada alberata conduce direttamente a Bolgheri, un piccolo borgo raccolto e suggestivo dove vale la pena concedersi una sosta per assaporare le eccellenze enogastronomiche della zona. Un’esperienza che unisce l’attività all’aria aperta alla cultura e al piacere della tavola. Per chi preferisce una giornata all’insegna del contrasto tra mare e collina, la tratta tra Cecina e Bibbona propone circa 51 chilometri attraverso alcuni dei paesaggi più caratteristici dell’entroterra. Da Cecina si sale verso Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo, piccoli borghi arroccati sulle colline, da cui lo sguardo può spaziare fino al Tirreno, per poi discendere verso Bibbona e la costa. Lungo questo tratto di strada, si incontrano campi coltivati, uliveti, vigneti, macchia mediterranea, in un susseguirsi di salite e discese che restituiscono tutta la varietà del paesaggio costiero. Per chi desidera mettersi alla prova su una distanza maggiore, c’è invece il tracciato tra i borghi della Costa degli Etruschi, circa 85 chilometri attraverso un mosaico di ambienti e tesrtimonianze storiche. Partendo da Baratti, con il suo golfo dalle acque cristalline e il vicino Parco Archeologico di Populonia, si raggiungono Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto, attraversando boschi, strade immerse nel verde e antichi centri medievali. Un’esperienza particolarmente scenografica, che può essere suddivisa in due giornate e affrontata anche con una e-bike. Non mancano, naturalmente, proposte più brevi per chi desidera combinare attività e scoperta senza affrontare lunghe distanze. E’ il caso di “Pedalando tra i musei”, un itinerario Gravel di circa 14,5 chilometri nei dintorni di Cecina, pensato per unire sport e cultura e per essere adatto a tutti.

A rendere ancora più completa l’esperienza è la possibilità di scegliere una base direttamente sul mare. A Marina di Bibbona, il Park Hotel Marinetta, un resort immerso in una pineta secolare, propone servizi pensati per chi desidera vivere la vacanza in bicicletta senza rinunciare al comfort e al relax. Con l’offerta Biking gli ospiti avranno a disposizione il deposito bici, box per piccole riparazioni e, su richiesta, la possibilità di avere un accompagnatore cicloturistico per andare alla scoperta dei dintorni. L’offerta speciale include, inoltre, un pocket lunch Healthy e un Healthy Bike Custom Menu, studiati per accompagnare le giornate dedicate all’attività sportiva. Al rientro, invece, gli ospiti potranno concedersi una pausa nella Spa Marinetta Wellness, oppure raggiungere la spiaggia privata dell’hotel e lasciarsi alle spalle la fatica della giornata con il suono del mare. Per chi desidera vivere la Costa degli Etruschi su due ruote in modo ancora più completo, sono disponibili e-bike a pedalata assistita e un’esperienza Top Cyclist di gruppo, pensata per i ciclisti più allenati.

Per gli amanti del biking, il Park Hotel Marinetta è il punto di partenza ideale per vivere la costa toscana in sella, combinando attività sportiva, benessere e momenti di relax. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere e, su richiesta, contare sulla presenza di un accompagnatore cicloturistico dedicato, per andare alla scoperta del territorio in modo personalizzato. Per chi preferisce condividere la propria passione, ogni sabato è inoltre in programma l’esperienza Top Cyclist, un’uscita di gruppo con accompagnatore riservata ai ciclisti con bici da corsa e una buona esperienza su strada. Per le escursioni singole prenotate è previsto anche un pratico pocket lunch Healthy, mentre chi desidera seguire un’alimentazione specifica durante il soggiorno può richiedere un Healthy Custom Menu, disponibile a tariffa agevolata. Particolare attenzione è dedicata anche alle esigenze delle biciclette: gli ospiti hanno a disposizione un deposito dedicato e un box per le piccole riparazioni, mentre il noleggio delle bici è escluso dai servizi inclusi.

E dopo lo sport non manca la possibilità di vivere il resort in pieno relax: i diversi ristoranti, l’animazione serale per adulti e bambini e Mini Club permettono anche a chi viaggia in famiglia di alternare le proprie passioni, lasciando spazio a ciascuno per vivere la vacanza secondo i propri ritmi. In questo modo la bicicletta diventa parte di un’esperienza più ampia, dove pedalate lungo la costa, natura, gastronomia toscana e benessere si incontrano in un unico soggiorno.