Home CULTURA Ue, al via le consultazioni per “Euromo-Futura Europa”: società civile protagonista

Ue, al via le consultazioni per “Euromo-Futura Europa”: società civile protagonista

By
costantino sacchetto
-
0
40

Ue, Ue, al via le consultazioni per “Euromo-Futura Europa”: società civile protagonista

“È ufficialmente avviato il percorso di consultazione promosso da Euromò per la costituzione dell’Asse “Euromò – Futura Europa”, progetto che intende mettere in rete forze civiche, sociali e culturali accomunate dall’attenzione verso il futuro dell’Unione Europea e dalla volontà di contribuire al rinnovamento del quadro politico e istituzionale”. Ad annunciarlo, in una nota, il portavoce nazionale del movimento culturale Euromò, Rocco Tiso. In questa prima fase sono stati avviati i tavoli di confronto con il Movimento Bandiera Bianca, l’Accademia Iniziativa Comune e altre realtà e comitati promotori presenti sul territorio nazionale. “L’obiettivo è costruire uno spazio di dialogo capace di valorizzare il ruolo dei corpi intermedi e delle forze sociali, superando divisioni e frammentazioni. “Euromò-Futura Europa” guarda a una prospettiva europea rinnovata, più vicina ai cittadini e capace di affrontare con maggiore determinazione le grandi sfide del nostro tempo. Il progetto – continua Tiso – nasce dalla convinzione che sia necessario aprire una nuova stagione di ascolto e responsabilità, nella quale la società civile possa tornare protagonista. Le consultazioni proseguiranno con l’obiettivo di definire valori, programmi e modalità organizzative di una possibile grande alleanza civica, aperta al contributo di tutte le realtà interessate a costruire una visione concreta e condivisa dell’Europa di domani. In particolare, i punti centrali mirano a costruire un’alternativa concreta per una Europa più coesa e partecipata. Come? “Unendo l’attivismo sociale, la cultura accademica e la visione europeista per scardinare la retorica burocratica dei partiti. Definendo un manifesto comune e creando una struttura inclusiva che metta al centro la giustizia sociale, i diritti universali e la partecipazione attiva”, conclude Tiso.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Uragano Giallorosso: la Roma ne fa quattro al Lecce ed è fuga solitaria

SPORT redazione - 0
Gli uomini di Gasperini dominano al Via del Mare con una mezz'ora da favola, trascinati dalla doppietta di Malen e dalle magie di Soulé LECCE...

Inter, Inzaghi ridisegna la squadra: nuove gerarchie in vista del prossimo turno

SPORT redazione - 0
Il tecnico nerazzurro studia soluzioni alternative a centrocampo e in attacco per gestire le energie: pronti i primi cambi di formazione dal primo minuto. MILANO...

Serie A, Lecce-Roma accende il Via del Mare: punti pesanti in palio nella 2ª giornata

SPORT redazione - 0
Il primo posticipo serale della stagione mette di fronte i salentini e i capitolini: squadre a caccia di risposte tattiche dopo il debutto in...

Calciomercato Roma, arrivano le firme ufficiali: ecco De Roon e Balerdi

SPORT redazione - 0
Doppio innesto d'esperienza per la formazione capitolina guidata da mister Gasperini: definiti i contratti del mediano olandese e del centrale difensivo argentino. ROMA – Si...

AS Roma, focus sul campionato: la squadra stringe i ranghi in vista dei prossimi impegni

SPORT redazione - 0
ROMA – Superata la complessa sessione estiva di calciomercato, l'AS Roma stringe i ranghi e si concentra interamente sul percorso in campionato. Il club...

Grande entusiasmo per la presentazione del Real Campagnano: oltre 500 tifosi in piazza

SPORT Redazione - 0
Una cornice di pubblico straordinaria ha fatto da sfondo, nella serata di venerdì 28 agosto, alla presentazione ufficiale del Real Campagnano. Nella piazza principale del...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.