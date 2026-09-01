Fonte Nuova – Beer Parking tre serate di grande musica divertimento e street food

Ancora musica e divertimento a Fonte Nuova, il fine settimana p.v. presso piazza Aldo Moro a Fonte Nuova vi sarà il Beer Parking, tre serate tra musica live, buon cibo e tanto divertimento. Si parte venerdì 4 settembre con la musica e l’energia degli Rock 3, nella serata di sabato 5 settembre emozioni e grandi successi musicali con BattistiAmo, lo spettacolo tributo dedicato all’indimenticabile Lucio Battisti e nella serata finale Numa e I Numeri a Caso. Organizzazione evento a cura dell’associazione ObiettivoE20 di Ugo Di Rienzo , Cinzia Favitta e Alessandro Pallotta.