Home CULTURA Fonte Nuova – Beer Parking tre serate di grande musica divertimento e...

Fonte Nuova – Beer Parking tre serate di grande musica divertimento e street food

By
redazione 1
-
0
52

Ancora musica e divertimento a Fonte Nuova, il fine settimana p.v. presso piazza Aldo Moro a Fonte Nuova vi sarà il Beer Parking, tre serate tra musica live, buon cibo e tanto divertimento. Si parte venerdì 4 settembre con la musica e l’energia degli Rock 3, nella serata di sabato 5 settembre emozioni e grandi successi musicali con BattistiAmo, lo spettacolo tributo dedicato all’indimenticabile Lucio Battisti e nella serata finale Numa e I Numeri a Caso. Organizzazione evento a cura dell’associazione ObiettivoE20 di Ugo Di Rienzo , Cinzia Favitta e Alessandro Pallotta.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Uragano Giallorosso: la Roma ne fa quattro al Lecce ed è fuga solitaria

SPORT redazione - 0
Gli uomini di Gasperini dominano al Via del Mare con una mezz'ora da favola, trascinati dalla doppietta di Malen e dalle magie di Soulé LECCE...

Inter, Inzaghi ridisegna la squadra: nuove gerarchie in vista del prossimo turno

SPORT redazione - 0
Il tecnico nerazzurro studia soluzioni alternative a centrocampo e in attacco per gestire le energie: pronti i primi cambi di formazione dal primo minuto. MILANO...

Serie A, Lecce-Roma accende il Via del Mare: punti pesanti in palio nella 2ª giornata

SPORT redazione - 0
Il primo posticipo serale della stagione mette di fronte i salentini e i capitolini: squadre a caccia di risposte tattiche dopo il debutto in...

Calciomercato Roma, arrivano le firme ufficiali: ecco De Roon e Balerdi

SPORT redazione - 0
Doppio innesto d'esperienza per la formazione capitolina guidata da mister Gasperini: definiti i contratti del mediano olandese e del centrale difensivo argentino. ROMA – Si...

AS Roma, focus sul campionato: la squadra stringe i ranghi in vista dei prossimi impegni

SPORT redazione - 0
ROMA – Superata la complessa sessione estiva di calciomercato, l'AS Roma stringe i ranghi e si concentra interamente sul percorso in campionato. Il club...

Grande entusiasmo per la presentazione del Real Campagnano: oltre 500 tifosi in piazza

SPORT Redazione - 0
Una cornice di pubblico straordinaria ha fatto da sfondo, nella serata di venerdì 28 agosto, alla presentazione ufficiale del Real Campagnano. Nella piazza principale del...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.