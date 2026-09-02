Fiuggi. Spettacolo alle Terme, 50 concorrenti in finale

Dal 3 al 5 settembre 2026 le Terme di Bonifacio ospitano la trentesima edizione di “Un Volto per lo Spettacolo”. Tre serate tra concorso, moda e televisione con la finale nazionale che porterà a Fiuggi circa cinquanta concorrenti.

Tre giorni di spettacolo nel cuore della città termale. Fiuggi ospiterà dal 3 al 5 settembre 2026 la finale nazionale di “Un Volto per lo Spettacolo”, concorso che quest’anno raggiunge il traguardo della trentesima edizione. L’appuntamento è alle Terme di Bonifacio, dove sono attese circa cinquanta concorrenti, suddivise tra ragazze e categoria over, per le serate che porteranno alla proclamazione della vincitrice nazionale 2026.

L’evento è nato dall’iniziativa del patron Luciano Denci ed è realizzato in collaborazione con la Vito Contesi Management, con Enzo Minchella tra gli organizzatori. A Vito Contesi è affidata anche la direzione artistica. Per Fiuggi significa accogliere per tre giornate una manifestazione che riunirà concorrenti, professionisti dello spettacolo, ospiti e addetti ai lavori in uno dei luoghi maggiormente legati all’identità della città.

A condurre la finale sarà l’attrice Antonella Salvucci. Sul palco sono annunciate anche le partecipazioni di Gabriele Marconi, imitatore e cabarettista, e di Eleonora Princess of Magic. Il programma affiancherà alla competizione momenti di intrattenimento e moda, costruendo le tre serate attorno alla selezione che porterà all’assegnazione del titolo nazionale.

A valutare le concorrenti sarà una giuria composta da professionisti provenienti da diversi ambiti della televisione e dello spettacolo, tra cui cinema, recitazione, moda, giornalismo e comunicazione fra questi il regista Claudio Di Napoli. Favola è indicato come produttore televisivo, Sassone come giornalista e Di Napoli come regista; la composizione della giuria potrà essere completata da ulteriori presenze nel corso della manifestazione.

La moda sarà un’altra componente delle giornate di Fiuggi. Durante la finale sono previste sfilate con gli abiti della stilista Paola Valerio, mentre le telecamere di Lazio TV seguiranno la manifestazione. La copertura televisiva consente all’appuntamento di superare i confini della presenza fisica alle Terme e offre alla città un’ulteriore occasione di visibilità legata a un evento nazionale.

Il trentesimo anniversario rappresenta il dato che distingue questa edizione dalle precedenti. “Un Volto per lo Spettacolo” arriva infatti a Fiuggi dopo un percorso trentennale e concentra nella città laziale la propria fase conclusiva. Il numero delle concorrenti attese e la presenza di professionisti provenienti da televisione, cinema, giornalismo e produzione trasformano la finale in un appuntamento che coinvolge più ambiti dello spettacolo, senza esaurirsi nella sola assegnazione di un titolo.

Per Fiuggi, l’interesse dell’evento riguarda anche la scelta della sede. Le Terme di Bonifacio costituiscono uno dei luoghi più riconoscibili della città e nei tre giorni della manifestazione diventeranno lo scenario di un’iniziativa capace di mettere insieme la vocazione termale del territorio e una proposta di intrattenimento rivolta a un pubblico diverso da quello strettamente legato alle cure e al soggiorno termale.

È un rapporto, quello tra eventi e città, che può avere un valore concreto soprattutto quando la programmazione riesce a portare persone sul territorio per più giornate. In questo caso non sono disponibili dati che consentano di anticipare l’impatto economico o turistico della manifestazione e sarebbe improprio attribuirle risultati prima che l’evento si svolga. Il dato verificabile è invece la presenza prevista di circa cinquanta concorrenti e di una manifestazione articolata su tre giornate consecutive.

L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026. Saranno le Terme di Bonifacio a ospitare il percorso conclusivo che porterà alla scelta della vincitrice di “Un Volto per lo Spettacolo 2026”. Per Fiuggi saranno tre giorni nei quali terme, moda, televisione e spettacolo condivideranno lo stesso spazio, offrendo alla città un evento nazionale proprio nella fase finale della stagione estiva.