Air Cairo: l’Africa si scopre anche durante lo scalo



Fino a 96 ore di transito gratuito a Hurghada per trasformare una coincidenza in un’occasione per scoprire l’Egitto

Air Cairo amplia le opportunità di viaggio e rende ancora più interessante il passaggio dall’Egitto verso l’Africa. La compagnia offre infatti un nuovo esclusivo vantaggio ai propri passeggeri: un visto di transito gratuito della durata di 96 ore all’arrivo in Egitto, riservato ai passeggeri Air Cairo in arrivo o in transito presso l’Aeroporto Internazionale di Hurghada (HRG) e in possesso di una carta d’imbarco Air Cairo valida.

Una novità che trasforma il semplice scalo in una vera e propria opportunità di viaggio, permettendo di aggiungere una breve esperienza in Egitto al proprio itinerario prima di proseguire verso la destinazione finale.

Quattro giorni sono infatti sufficienti per vivere l’Egitto in modo completamente nuovo, scegliendo tra il relax sul Mar Rosso, la vivacità di Hurghada e alcune delle più celebri attrazioni del Paese.

Chi transita da Hurghada può uscire dall’aeroporto e scoprire la città, con le sue spiagge, il mare e le numerose opportunità di svago, trasformando il tempo di attesa in una parentesi di vacanza.

Ma le possibilità non si fermano a Hurghada. Grazie all’ampia rete di voli interni di Air Cairo, è possibile proseguire alla scoperta di alcune delle destinazioni più iconiche dell’Egitto, con una tariffa speciale di 50,00 euro one way, verso città come Il Cairo, Luxor e Sharm El Sheikh.

In questo modo, lo scalo può diventare l’occasione per costruire un itinerario più ricco e articolato, combinando mare, cultura, archeologia e storia prima di ripartire verso la propria destinazione africana.

Per chi decide di approfittare del transito, le possibilità sono numerose: dalla visita al Grande Museo Egizio (GEM) alle leggendarie Piramidi di Giza, dalla scoperta degli antichi siti archeologici fino a una rilassante crociera sul Nilo.

È un modo diverso di concepire il viaggio, in linea con la strategia di Air Cairo che, attraverso l’ampliamento del proprio network, punta a offrire ai viaggiatori itinerari sempre più flessibili e ricchi di esperienze. La nuova opportunità si inserisce infatti nel progetto di sviluppo dei collegamenti verso l’Africa orientale, con Nairobi, Zanzibar e Mombasa raggiungibili dall’Italia attraverso Hurghada.

“Make Every Layover Unforgettable”: con Air Cairo anche uno scalo può diventare parte integrante del viaggio, offrendo la possibilità di scoprire un’altra destinazione invece di limitarsi ad aspettare il volo successivo.

Il visto di transito gratuito di 96 ore è soggetto ai requisiti di ingresso previsti. I passeggeri sono invitati a verificare la propria idoneità e i requisiti aggiornati prima della partenza attraverso il portale ufficiale e-Visa dell’Egitto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il team commerciale Air Cairo: Italy.to@aircairo.com

www.aircairo.com