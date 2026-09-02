Home CULTURA Al via la II Rassegna Festival di Teatro Romano dal 3 settembre

Al via la II Rassegna Festival di Teatro Romano dal 3 settembre

By
Giorgia Fortunato
-
0
29
Paolo gatti Al via la II Rassegna Festival di Teatro Romano
Al via la II Rassegna Festival di Teatro Romano

AL VIA LA II RASSEGNA FESTIVAL DI TEATRO ROMANO 

Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto e diffuso: dal 3 al 29 
settembre 2026 torna al Teatro Anfitrione la rassegna dedicata alla tradizione teatrale  romana, con la direzione artistica del M° Paolo Gatti. 

Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto, diffuso.

È con questo scopo che torna la II edizione del Festival Rassegna di Teatro Romano che, dal 3 al 29 settembre 2026 e grazie al sostegno di Roma Capitale, coinvolgerà numerose compagnie teatrali. 


Il progetto di questa Rassegna, che vanta la direzione artistica del Maestro Paolo Gatti, profondo conoscitore della materia e fondatore dello storico Teatro Petrolini insieme all’indimenticabile attore Fiorenzo Fiorentini, prenderà vita presso il Teatro Anfitrione con nove appuntamenti ad ingresso gratuito ed una premiazione finale. 


Per reperire le compagnie di ogni età – a conferma del fatto che anche le nuove generazioni potranno sperimentarsi nella riscoperta del passato e delle proprie radici culturali – è stato aperto un apposito bando per gruppi di teatro amatoriale dall’alto spessore artistico. 


Le compagnie selezionate che saliranno sul palco: 
 La Compagnia I Fortunelli 
 Associazione Culturale I Palcoscenici 
 Compagnia Teatro Nuovo APS 
 Compagnia Cuori Quasi Seri 
 Associazione Culturale Il Saltimbanco ETS 
 Compagnia Hoc APS 
APS La Gilda dei Guitti 
Produzioni Prosperiane APS 
Stanza 236 APS 

Al via la II Rassegna Festival di Teatro Romano dal 3 settembre

Al termine della rassegna, il 29 settembre 2026, si terrà una cerimonia conclusiva con la premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione a tutte le compagnie protagoniste dell’ evento. 


«Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.» 

INFO E PRENOTAZIONI 
Telefono: 06.5757488 
Email: zarielsrl@gmail.com
Ingresso: Gratuito 

Sede: Teatro Anfitrione (Roma) 
Promosso da: Roma Capitale Home Mobile
In collaborazione con: Zètema Progetto 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Uragano Giallorosso: la Roma ne fa quattro al Lecce ed è fuga solitaria

SPORT redazione - 0
Gli uomini di Gasperini dominano al Via del Mare con una mezz'ora da favola, trascinati dalla doppietta di Malen e dalle magie di Soulé LECCE...

Inter, Inzaghi ridisegna la squadra: nuove gerarchie in vista del prossimo turno

SPORT redazione - 0
Il tecnico nerazzurro studia soluzioni alternative a centrocampo e in attacco per gestire le energie: pronti i primi cambi di formazione dal primo minuto. MILANO...

Serie A, Lecce-Roma accende il Via del Mare: punti pesanti in palio nella 2ª giornata

SPORT redazione - 0
Il primo posticipo serale della stagione mette di fronte i salentini e i capitolini: squadre a caccia di risposte tattiche dopo il debutto in...

Calciomercato Roma, arrivano le firme ufficiali: ecco De Roon e Balerdi

SPORT redazione - 0
Doppio innesto d'esperienza per la formazione capitolina guidata da mister Gasperini: definiti i contratti del mediano olandese e del centrale difensivo argentino. ROMA – Si...

AS Roma, focus sul campionato: la squadra stringe i ranghi in vista dei prossimi impegni

SPORT redazione - 0
ROMA – Superata la complessa sessione estiva di calciomercato, l'AS Roma stringe i ranghi e si concentra interamente sul percorso in campionato. Il club...

Grande entusiasmo per la presentazione del Real Campagnano: oltre 500 tifosi in piazza

SPORT Redazione - 0
Una cornice di pubblico straordinaria ha fatto da sfondo, nella serata di venerdì 28 agosto, alla presentazione ufficiale del Real Campagnano. Nella piazza principale del...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.