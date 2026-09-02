Roma. Merysse a Palazzo Valentini, musica nell’Aula Consiliare

Dopo il concerto di Trastevere, Merysse torna dal vivo con Michele Bertasi il 17 settembre: ingresso gratuito e un incontro sul ruolo della cultura nella società.

Un’Aula Consiliare nata per ospitare il confronto istituzionale diventerà, per una sera, anche uno spazio di ascolto musicale. Giovedì 17 settembre 2026, dalle 18, Merysse sarà a Palazzo Valentini con Michele Bertasi per “Voce e Corde”, concerto acustico a ingresso libero che porterà nell’Aula Consiliare della Città metropolitana di Roma Capitale brani originali, inediti e rivisitazioni. Prima della musica è previsto un breve incontro dedicato al ruolo dell’arte e della cultura nella società contemporanea.

Per il pubblico l’appuntamento ha una formula essenziale: voce e chitarra, con apertura delle porte alle 17.45 e conclusione prevista alle 19.30. Il programma diffuso dagli organizzatori indica alle 18 l’avvio della serata e prevede anche il saluto inaugurale di Cristina Michetelli, consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale, incarico che trova riscontro nella documentazione e nelle comunicazioni ufficiali dell’ente.

Per Merysse e Michele Bertasi non si tratta del primo appuntamento raccontato da Il Giornale del Lazio. Lo scorso 30 maggio li avevamo seguiti nella Sala degli Arazzi della Basilica di San Crisogono, a Trastevere, durante “Oltre il Concerto”, progetto costruito attorno all’incontro tra musica, luogo e pubblico. In quella occasione la formazione voce e chitarra aveva alternato composizioni originali e reinterpretazioni della musica italiana e internazionale.

Poche settimane dopo, il 18 giugno, Merysse e Michele Bertasi sono tornati a esibirsi insieme a Villa Altieri, altra sede della Città metropolitana di Roma Capitale. Nel palazzo storico di viale Manzoni hanno proposto un concerto acustico per voce e chitarra, tra brani originali e reinterpretazioni.

Il 17 settembre quel percorso si sposta in un contesto molto diverso. Palazzo Valentini è una sede della Città metropolitana di Roma Capitale e l’utilizzo della sua Aula Consiliare porta l’iniziativa dentro uno spazio normalmente associato alla vita amministrativa e politica dell’ente. Non è quindi soltanto la cornice a cambiare: la presenza della musica in un luogo istituzionale si lega al momento culturale previsto in apertura e alla domanda, esplicitamente posta dagli organizzatori, sul posto che arte e cultura possono occupare nella società contemporanea.

Il concerto resta però il centro della serata. Merysse, nome d’arte di Maria Teresa De Pierro, sarà accompagnata alla chitarra da Michele Bertasi. Secondo il programma fornito dagli organizzatori, il repertorio comprenderà brani originali, inediti e rivisitazioni, mantenendo una struttura volutamente ridotta ai due elementi della voce e dello strumento.

È una scelta che prosegue la dimensione più raccolta già emersa nell’appuntamento di Trastevere, ma trasferita questa volta nel cuore di un’istituzione metropolitana. Merysse porta avanti parallelamente all’attività artistica anche iniziative di progettazione culturale attraverso Istinti Artistici APS, associazione indicata tra i soggetti legati all’organizzazione dell’appuntamento.

Nel materiale di presentazione viene ricordato inoltre un percorso professionale che comprende esperienze e progetti presentati anche in ambito europeo, attività legate a Sony Music Publishing e una formazione presso Disney Italia nel campo del doppiaggio cantato. Sono elementi forniti dagli organizzatori e, proprio per questo, vanno mantenuti distinti dai dati direttamente verificati sull’appuntamento romano.

Anche la presenza istituzionale merita di essere letta senza trasformare l’evento in una vetrina politica. Michetelli interviene nella veste di consigliera metropolitana delegata al Bilancio e Patrimonio: un ruolo confermato anche nelle più recenti comunicazioni della Città metropolitana relative ai documenti finanziari dell’ente. A luglio, ad esempio, la consigliera è intervenuta sull’assestamento del Bilancio 2026-2028 approvato dal Consiglio metropolitano.

L’elemento di interesse pubblico dell’appuntamento resta dunque l’apertura di uno spazio istituzionale a un’iniziativa culturale accessibile gratuitamente. Palazzo Valentini ospiterà per circa un’ora e mezza un incontro che mette insieme riflessione e spettacolo dal vivo, offrendo ai cittadini la possibilità di entrare nell’Aula Consiliare per una funzione diversa da quella abituale.

Per chi vuole partecipare, le informazioni essenziali sono già definite: “Merysse – Voce e Corde” si terrà giovedì 17 settembre 2026 nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini, a Roma. Le porte apriranno alle 17.45, l’inizio è fissato alle 18 e la conclusione è prevista alle 19.30. L’ingresso è libero e gratuito.

Dopo l’esperienza di Trastevere, il nuovo appuntamento permette così di seguire anche l’evoluzione di un percorso artistico che sceglie luoghi differenti della Capitale e li mette in relazione con la musica. Questa volta il passaggio più interessante sarà proprio quello tra cultura e istituzione: non come slogan, ma come occasione concreta per aprire al pubblico uno spazio della vita metropolitana e affidarlo, per una sera, alla voce, alla chitarra e al confronto.

Il percorso musicale avrà una nuova tappa una settimana dopo, questa volta a Fiumicino. Il 24 settembre Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, e Michele Bertasi parteciperanno come Merysse Acoustic Duo a “Cadenze Letterarie”. Dalle 19, all’Orto Stiloso Bistrot di via del Faro 115, accompagneranno con la loro musica la serata dedicata all’evento culturale. Un appuntamento che unirà letteratura, musica, letture artistiche e arte visiva.