Roma, settembre a misura di bambini e famiglie: arte, cultura e sostenibilità tra “La Città in Tasca” e Contesteco

A settembre Roma propone un calendario di appuntamenti per bambine, bambini e famiglie tra spettacoli, laboratori, creatività e sostenibilità: prosegue “La Città in Tasca”, mentre continua il percorso di Contesteco 2026 tra Euroma2 e Domus

Roma, 2 settembre 2026 – Settembre si apre nella Capitale con un calendario di appuntamenti dedicati a bambine, bambini e famiglie, tra spettacolo, creatività, lettura, cinema, arti visive e sostenibilità.

Prosegue fino a domenica 13 settembre al Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina 10, “La Città in Tasca – cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma”, giunta alla XXXI edizione. Dal 1995 il progetto, realizzato dall’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma ODV, promuove l’incontro tra l’infanzia e il mondo delle arti attraverso teatro, musica, danza, letteratura, cinema, arti visive e nuove tecnologie. L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Ogni giorno, a partire dalle 17, il parco si trasforma in una grande officina della creatività con laboratori espressivi, giochi, letture animate, teatro, circo, musica, cinema, attività in inglese, esperienze sensoriali e proposte dedicate all’ambiente. Tra le attività, stencil, collage, mini tele, libri d’artista, costruzioni, burattini, musica e riciclo creativo, insieme a “Rifiuti in gioco” e al tour virtuale “Waste Travel 360°” a cura di AMA. L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

Dopo la giornata inaugurale del 1° settembre, il programma prosegue con spettacoli, letture, laboratori musicali e sensoriali, birdwatching urbano e cucina multiculturale.

Grande spazio anche alla sostenibilità con il Cantiere delle Recycled Car, che accompagna bambini e famiglie verso la Recycled Car Race – Trofeo Gruppo Porcarelli di sabato 12 settembre. I Green Team, composti da famiglie o gruppi di bambini e bambine con genitori e affiancati da un tutor, costruiranno auto riciclate a trazione “a impatto zero” per l’Eco-Grand Prix finale.

Il filo tra creatività, arte e sostenibilità prosegue con Contesteco 2026, XVI edizione del contest d’arte e design sostenibile inserito nella VII edizione del progetto “Fai la differenza, c’è… alla ricerca della sostenibilità – Festival 2026”. Il concept di quest’anno, “Arte, Voci e Visioni per la Parità di Genere e per una cultura di Contrasto alla Violenza di Genere e ai femminicidi”, pone al centro l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 e invita artisti e appassionati d’arte a riflettere su uguaglianza di genere, cultura del consenso, autodeterminazione, rispetto e superamento degli stereotipi.

Contesteco si conferma un laboratorio creativo e civile che unisce sostenibilità ambientale, dimensione sociale e welfare culturale. Il progetto si svolge quest’anno in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus – Progetto Rebirth/Terzo Paradiso. Le opere finaliste sono esposte al centro commerciale Euroma2 fino al 9 settembre e, dal 13 settembre al 15 ottobre, il percorso proseguirà al centro commerciale Domus. In mostra eco-creazioni realizzate con materiali di recupero, scatti e illustrazioni fotografiche, cortometraggi e narrazioni letterarie: linguaggi diversi per raccontare le sfide sociali e ambientali del presente.

La fotografia entra così nel percorso espositivo di Contesteco accanto alle altre forme artistiche, offrendo immagini e visioni capaci di stimolare riflessione e consapevolezza. Il viaggio si concluderà il 15 ottobre con la proclamazione dei vincitori nell’ambito dell’incontro/workshop “Le Buone Re-Azioni”.