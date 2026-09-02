Fiera Amatrice a cavallo 2026: dal 3 al 6 settembre a Torrita di Amatrice (RI)

Dal 3 al 6 settembre 2026, la sesta edizione della fiera di Amatrice a Cavallo tornerà a raccontare il territorio in località Torrita – Amatrice (RI).

La manifestazione ha ottenuto il prestigioso patrocinio della Fiera Cavalli di Verona ed è diventata ormai un evento di spicco per il centro Italia, un punto di riferimento per tanti artisti e tanti visitatori.



Ricco il programma dei quattro giorni con: spettacoli equestri, area musicale, punti ristoro, area espositiva e una grande partecipazione da parte di artisti e appassionati. Forte attesa per la manifestazione visti i numeri dello scorso anno, dove sono arrivate circa 15mila persone, 700 cavalli, muli e asini; hanno inoltre preso parte all’evento circa 90 espositori del settore.

Nella giornata finale (domenica 6) spazio alla presentazione dei riproduttori selezionati CAITPR (stalloni e fattrici) e a seguire la premiazione “Best in Show TPR“. Un appuntamento che sta diventando ormai tradizione, nel centro Italia, per valorizzare la razza italiana a Libro Genealogico, ampiamente diffusa nel territorio reatino. Ma l’attenzione non sarà rivolta solo ai cavalli, infatti, ampio spazio verrà dedicato ai muli, someggiati e non, grandi protagonisti della storia rurale di questi posti.

Imperdibile, inoltre, (sabato 5) il Gran Galà degli Spettacoli Equestri, una serata a cui prenderanno parte artisti di livello internazionale tra cui: Aragonas Horse Show di Bartolo Messina, Alessandro Conte e Edoardo Boldrini, Terry Zappasodi, Filippo Nassi e numerosi altri artisti del panorama equestre nazionale, con ampia presenza di gruppi di butteri.

A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice, questo evento rappresenta la forza di combattere le avversità e proseguire la rinascita e lo sviluppo del territorio.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Amatrice ed è organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, BCC Roma Gruppo BCC ICCREA, Consorzio Agriturismi “Salaria è”, Copagri Lazio e la concessionaria Automotive Center.

L’ingresso è libero e gratuito.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale:

www.amatriceacavallo.it

Programma completo alla pagina:

https://www.amatriceacavallo.it/eventi/eventi-2026/