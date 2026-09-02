BORGOROSE.  MALTRATTAMENTI CONTRO L’EX COMPAGNA: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 50ENNE

I Carabinieri della Stazione di Borgorose hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un uomo di 50 anni, residente in quel comune, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’attività investigativa è stata tempestivamente avviata a seguito della querela presentata da una donna di origini extracomunitarie, domiciliata a Borgorose, la quale ha riferito ai militari di aver subito ripetute minacce e aggressioni fisiche in concomitanza con la fine della relazione sentimentale intrapresa alcuni mesi prima con l’indagato.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, nella giornata del 29 agosto la donna sarebbe stata vittima dell’ennesimo episodio di violenza, il quale ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo trasporto presso l’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti.

La stessa è stata ricoverata in osservazione, ma fortunatamente non ha riportato lesioni particolarmente gravi.

Al termine dei necessari accertamenti di polizia giudiziaria, contestualmente alla segnalazione del cinquantenne all’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno immediatamente attivato i protocolli di tutela previsti dalla normativa vigente per le vittime di violenza domestica e di genere.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.