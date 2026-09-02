RIETI: 15ª EDIZIONE DELLA FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO

STAND ESPOSITIVO ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Anche quest’anno, la Guardia di finanza partecipa con uno spazio espositivo istituzionale alla 15ª edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in corso nel centro storico di Rieti, fino a domenica 6 settembre 2026.

Lo stand, allestito in collaborazione con l’ente organizzatore, funge da punto d’incontro con cittadini e visitatori che possono interagire direttamente con i militari, conoscere le attività operative quotidiane svolte dal Corpo nei settori in cui opera, nonché ricevere utili informazioni concorsuali soprattutto da parte dei più giovani. Vengono inoltre, distribuiti opuscoli informativi, materiali didattici per promuovere la consapevolezza fiscale e la sicurezza economica tra i più giovani, nonché gadget per i più piccoli.

Durante i primi giorni della manifestazione lo stand ha ricevuto moltissime visite, tra cui alcune istituzionali di rilievo, come quella della Vice Presidente del Parlamento Europeo, Onorevole Antonella Sberna, la quale si è soffermata presso lo stand dove ha ricevuto una breve illustrazione da parte del Comandante Provinciale di Rieti dei principali impieghi operativi della Guardia di Finanza sul territorio di competenza.

Presso il front office dello stand sono presenti militari delle componenti operative ordinarie e specialistiche del Corpo: i primi, assicurano un costante presidio istituzionale in materia economico-finanziaria a favore della collettività, mentre i militari specializzati del Soccorso Alpino, tutti in forza alla locale Stazione S.A.G.F. di Antrodoco, affiancati da unità cinofile addestrate per la ricerca di persone in valanga e macerie, vengono impiegati per la ricerca e il soccorso delle persone sia in ambienti montani e impervi che in occasione di calamità naturali.

Al termine della spiegazione, l’Onorevole Sberna ha manifestato vivo interesse per le informazioni ricevute, rimarcando l’apprezzamento per la complessiva attività svolta quotidianamente dai Finanzieri.

Nell’ambito della manifestazione, il Corpo opera in stretta sinergia, all’interno del piano di sicurezza coordinato da Prefettura e Questura, insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di vigilare sulle aree del centro storico interessate dall’alto afflusso di pubblico e prevenire fenomeni di microcriminalità legati alla “movida” dell’evento.

Data la natura campionaria e commerciale della fiera, l’azione dei reparti è mirata anche a garantire la regolarità degli stand e a prevenire frodi in commercio, tutelando sia i consumatori sia i produttori della filiera enogastronomica.

L’evento rappresenta una vetrina rivolta ai cittadini per promuovere e per far conoscere i molteplici settori di intervento in cui la Guardia di Finanza è chiamata ad operare al servizio della collettività, a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese.