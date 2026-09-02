CINQUE CONFINI (RI) – OPERAZIONE DI SOCCORSO CONGIUNTA GUARDIA DI FINANZA, C.N.S.A.S., VV.F., POLIZIA DI STATO E ARES 118

QUESTO INTERVENTO HA PERMESSO IL SALVATAGGIO DELLA PERSONA COLTA DA MALORE ALLE PENDICI DEL MONTE BOVE E COLLE DEL TERMINE (RI)

Nella giornata del 29 agosto 2026, alle ore 11:30 circa, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Antrodoco, venivano allertati per il concorso in un’attività di soccorso a favore di un fungaiolo, colto da malore, nei pressi del bosco che dalla località Cinque Confini conduce alle pendici di Monte Bove e Colle del Termine, nel comune di Borgo Velino (RI). La pattuglia, coadiuvata nella localizzazione da alcuni fungaioli in loco ed unitamente ad un operatore del C.N.S.A.S. ed un infermiere del 118, assicurato nell’avvicinamento dagli stessi tecnici, raggiungeva il malcapitato ad una quota di 1350 mt circa. Lo stesso veniva trovato adagiato a terra, colto da un improvviso malore su un pendio particolarmente impervio ed esposto alla caduta di pietre. Il personale sanitario procedeva pertanto alle valutazioni dello stato di salute del paziente, le quali risultavano momentaneamente stabili. Contemporaneamente, sopraggiungeva in loco l’elicottero medicalizzato del 118, ma a seguito della fitta vegetazione, le operazioni di recupero mediante verricello risultavano infattibili. Pertanto, tutti i tecnici intervenuti erano concordi nell’attuare una strategia di evacuazione dell’infortunato, utilizzando tecniche alpinistiche mediante l’attrezzatura in dotazione. In particolare si iniziavano una serie di riprese di ancoraggi e paranchi verso monte fino a raggiungere in maniera repentina il sentiero nr. 407, dove sopraggiungevano in ausilio, pattuglie dei VV.F. di Rieti e della Polizia di Stato del Terminillo. Il malcapitato, veniva accompagnato presso la “Fonte Porcini”, luogo in cui il personale sanitario dell’eliambulanza Ares 118, riusciva ad effettuare l’operazione di recupero a mezzo verricello, per il successivo trasporto presso il Policlinico Gemelli di Roma per le cure e gli accertamenti del caso.

La peculiare professionalità, la qualificata preparazione tecnica e l’equipaggiamento all’avanguardia consentono al personale del Soccorso Alpino del Corpo di operare negli scenari operativi più estremi, sia con funzioni di protezione civile che di pubblico soccorso, integrandosi pienamente con tutti gli attori istituzionali che svolgono attività di ricerca, soccorso e salvaguardia della vita umana, anche nell’ambito di calamità naturali e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.