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CASPERIA: I CARABINIERI DENUNCIANO UNA TRENTOTTENNE PER SOTTRAZIONE E DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO

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Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e di contrasto all’abusivismo edilizio, i militari della Stazione Carabinieri di Casperia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria una cittadina di 38 anni, di origini albanesi ma da tempo residente nella provincia reatina, per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.

La donna, già destinataria in precedenza di un provvedimento di sequestro preventivo emesso su un immobile di sua proprietà – per il quale era stata formalmente nominata custode giudiziario – è stata sorpresa a eseguire ulteriori interventi edili sull’area e sul manufatto.

I lavori venivano condotti in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e in palese violazione dei vincoli giudiziari imposti.

L’operazione rientra nella più ampia attività di monitoraggio e verifica della legalità condotta quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, finalizzata al rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica e alla tutela dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

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