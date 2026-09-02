 “UN ULIVO PER VEDERLI CRESCERE”: TORNA LA CAMPAGNA DI COLLABORAZIONE TRA COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI E COMITATO PROVINCIALE UNICEF

Prosegue per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Comitato Provinciale UNICEF di Rieti, nell’ambito dellacampagna nazionale “Un ulivo per vederli crescere”, promossa in occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre.

Un’iniziativa finalizzata alla raccolta di fondi a favore dei milioni di bambini vulnerabili esposti a crisi umanitarie, che consentirà anche quest’anno ai cittadini della provincia di Rieti di ritirare la propria piantina di ulivo presso una delle 34 Stazioni Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio, a seconda del Comune di residenza del donatore.

Un esperimento virtuoso e unico in Italia, che consentirà di donare e acquistare la piantina anche per i cittadini dei paesi più distanti dal capoluogo, che potranno ritirare gli ulivi dal 26 settembre al 2 ottobre 2026 direttamente presso la Stazione dei Carabinieri più vicina, previa donazione effettuata online.

«Voglio ringraziare fin da ora tutti i cittadini che sceglieranno di sostenere i bambini del mondo acquistando una piantina di ulivo. Grazie alla straordinaria collaborazione con i Carabinieri, le piantine saranno disponibili in tutte le stazioni della provincia. Con la nostra “rete del dono” ognuno potrà ritirare facilmente la sua piantina vicino a casa. Un gesto semplice che vale una vita», dichiara ilPresidente del Comitato Provinciale UNICEF di Rieti, Bruno Targusi.

Le piantine saranno distribuite anche negli stand allestiti in piazza Vittorio Emanuele II in occasione della Festa dei Nonni, dove militari dell’Arma dei Carabinieri offriranno ai cittadini diverse ed utili informazioni per la prevenzione di truffe agli anziani, furti e altri reati.

«Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti e il Comitato Provinciale Unicef finalizzata alla raccolta fondi in favore di bambini vulnerabili e a rischio nel mondo per effetto di crisi umanitarie. Con l’auspicio di ripetere e, possibilmente, migliorare i lusinghieri risultati conseguiti lo scorso anno allorquando la popolazione della provincia dimostrò una grande sensibilità ed un profondo altruismo, anche grazie alla capillarità della nostra presenza sul territorio, valore aggiunto che ha permesso e consentirà quest’anno un agevole ritiro delle piantine prenotate online presso le nostre 34 caserme sparse in tutta la provincia», dichiara il Colonnello ValerioMarra, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti.

Le piante d’ulivo possono essere acquistate sin da ora sul sito, attraverso il link:

https://www.retedeldono.it/progetto/un-ulivo-vederli-crescere-2026#rewards-box oppure inquadrando il QR code apposto sulle grafiche a supporto dell’iniziativa.