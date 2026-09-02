Meltingpot porta a Tor Marancia il circo contemporaneo: oltre 20 spettacoli gratuiti a settembre

Dal 3 al 6 settembre il Parco della Torre di Tor Marancia si trasforma in un vero e proprio festival diffuso, tra arti circensi, teatro di figura e musica dal vivo. Si chiama Tor Marancia Circus e per quattro giorni porterà artisti, famiglie e curiosi in uno degli spazi verdi più vissuti del Municipio VIII, con ingresso da via di Tor Marancia 31.

L’iniziativa, interamente gratuita, mette insieme oltre venti appuntamenti tra laboratori, spettacoli serali e momenti musicali, pensati soprattutto per un pubblico di bambine, bambini e famiglie, ma aperti a chiunque voglia partecipare.

Le giornate tra laboratori e spettacoli

Il programma segue un doppio ritmo: nel tardo pomeriggio spazio ai laboratori, con Circosvago che guiderà i più piccoli tra giocoleria, equilibrismo e costruzione di trottole, e con “La repubblica del gioco”, un progetto cooperativo firmato dal Collettivo Flaan che userà più di 7.000 tavolette Kapla per costruire insieme una torre ispirata ai principi della Costituzione italiana.

Con il calare della sera, il festival si accende con gli spettacoli dal vivo: la giocoleria interattiva di Mr. Pope in “Quisquilliagini”, la danza con il fuoco di Lucia Rizzo in “Nume” — dedicata alla figura della regina Tomiri —, “La storia vera di Pazzerotto” di Anita Monaco, la magia contemporanea di Fil con “Minimalia”, l’acrobatica clownesca di Scorza in “Viola Vertigo” e la performance sonora del duo Ottone & Silicio, un mix tra elettronica, jazz e rap.

Non mancano due proposte pensate per gli spettatori più piccoli: “Il mare in valigia” di Creme Brulè, teatro di figura in miniatura, e “Le custodi degli alberi” di La Nuvola Girovaga, un kamishibai ispirato all’omonimo libro di Alessandra Craus e Alessia Muntoni, pubblicato da Rapsodia Edizioni.

Un festival nato dal territorio

Dietro Tor Marancia Circus c’è un lavoro di collaborazione con le realtà del quartiere, prima fra tutte l’associazione Parco della Torre di Tor Marancia, che da anni si prende cura di questo spazio verde. È proprio questo legame con il tessuto associativo locale a rendere il progetto qualcosa di più di un semplice cartellone di eventi: un’occasione per rafforzare la partecipazione degli abitanti e la vita condivisa dello spazio pubblico.

Il festival è curato da Meltingpot, con la direzione artistica di Leonardo Varriale, ed è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Teatro

Urbano e Sociale – edizione 2026“, con il patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale.

Parco della Torre di Tor Marancia (ingresso da via di Tor Marancia 31)

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Info e prenotazioni:

https://www.meltingpotroma.it/tor-marancia-circus