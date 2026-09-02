Poggio Moiano celebra i sapori della Sabina: sabato 5 settembre torna il percorso enogastronomico “Da piazzetta a piazzetta”

POGGIO MOIANO (RI) – Il centro storico di Poggio Moiano si appresta a trasformarsi in un grande ristorante a cielo aperto. Sabato 5 settembre 2026, a partire dalle ore 19:30, prenderà il via la 29° edizione di “Da piazzetta a piazzetta”, il celebre percorso enogastronomico organizzato dalla Pro Loco di Poggio Moiano che valorizza le eccellenze culinarie del territorio sabino.

Il protagonista indiscusso della serata sarà l’olio extravergine di oliva di Poggio Moiano, un’eccellenza locale che, come da tradizione, verrà utilizzata in via esclusiva per condire tutte le specialità inserite nel circuito.

Il Percorso del Gusto: le 6 tappe culinarie

Il menù itinerante si snoderà tra i vicoli più caratteristici del borgo antico, offrendo ai visitatori un viaggio gastronomico completo in sei fermate:

Prima tappa: Bruschetta con Olio di Poggio Moiano (esaltazione del prodotto principe del territorio). Seconda tappa: Coratella, piatto simbolo della tradizione culinaria laziale. Terza tappa: Selezione di Formaggi locali. Quarta tappa: Maccheroni al ragù. Quinta tappa: Grigliata mista di carne accompagnata da insalata. Sesta tappa: Dolci tipici locali e liquori per concludere la serata.

Logistica, abbinamenti e sostenibilità

Per facilitare l’esperienza, l’organizzazione ha predisposto una mappa interattiva consultabile direttamente da smartphone. Lungo le vie del centro saranno posizionati i punti cassa e le varie stazioni gastronomiche. Ogni piatto sarà sapientemente abbinato a bevande dedicate: le prime tappe saranno accompagnate da postazioni di vino, la grigliata mista vedrà la presenza di punti birra, mentre i dolci finali saranno serviti con i liquori tipici.

L’evento si distingue anche per l’attenzione all’ambiente, confermandosi una manifestazione a forte impronta “Plastic Free”. Una scelta ecologica che punta a tutelare il decoro del centro storico durante l’afflusso dei numerosi turisti e residenti attesi per questo storico appuntamento di fine estate.