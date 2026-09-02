Home TERRITORIO Poggio Moiano celebra i sapori della Sabina: sabato 5 settembre torna il...

Poggio Moiano celebra i sapori della Sabina: sabato 5 settembre torna il percorso enogastronomico “Da piazzetta a piazzetta”

By
redazione
-
0
59

POGGIO MOIANO (RI) – Il centro storico di Poggio Moiano si appresta a trasformarsi in un grande ristorante a cielo aperto. Sabato 5 settembre 2026, a partire dalle ore 19:30, prenderà il via la 29° edizione di “Da piazzetta a piazzetta”, il celebre percorso enogastronomico organizzato dalla Pro Loco di Poggio Moiano che valorizza le eccellenze culinarie del territorio sabino.

large 1

Il protagonista indiscusso della serata sarà l’olio extravergine di oliva di Poggio Moiano, un’eccellenza locale che, come da tradizione, verrà utilizzata in via esclusiva per condire tutte le specialità inserite nel circuito.

Il Percorso del Gusto: le 6 tappe culinarie

Il menù itinerante si snoderà tra i vicoli più caratteristici del borgo antico, offrendo ai visitatori un viaggio gastronomico completo in sei fermate:

  1. Prima tappa: Bruschetta con Olio di Poggio Moiano (esaltazione del prodotto principe del territorio).
  2. Seconda tappa: Coratella, piatto simbolo della tradizione culinaria laziale.
  3. Terza tappa: Selezione di Formaggi locali.
  4. Quarta tappa: Maccheroni al ragù.
  5. Quinta tappa: Grigliata mista di carne accompagnata da insalata.
  6. Sesta tappa: Dolci tipici locali e liquori per concludere la serata.

Logistica, abbinamenti e sostenibilità

Per facilitare l’esperienza, l’organizzazione ha predisposto una mappa interattiva consultabile direttamente da smartphone. Lungo le vie del centro saranno posizionati i punti cassa e le varie stazioni gastronomiche. Ogni piatto sarà sapientemente abbinato a bevande dedicate: le prime tappe saranno accompagnate da postazioni di vino, la grigliata mista vedrà la presenza di punti birra, mentre i dolci finali saranno serviti con i liquori tipici.

L’evento si distingue anche per l’attenzione all’ambiente, confermandosi una manifestazione a forte impronta “Plastic Free”. Una scelta ecologica che punta a tutelare il decoro del centro storico durante l’afflusso dei numerosi turisti e residenti attesi per questo storico appuntamento di fine estate.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Uragano Giallorosso: la Roma ne fa quattro al Lecce ed è fuga solitaria

SPORT redazione - 0
Gli uomini di Gasperini dominano al Via del Mare con una mezz'ora da favola, trascinati dalla doppietta di Malen e dalle magie di Soulé LECCE...

Inter, Inzaghi ridisegna la squadra: nuove gerarchie in vista del prossimo turno

SPORT redazione - 0
Il tecnico nerazzurro studia soluzioni alternative a centrocampo e in attacco per gestire le energie: pronti i primi cambi di formazione dal primo minuto. MILANO...

Serie A, Lecce-Roma accende il Via del Mare: punti pesanti in palio nella 2ª giornata

SPORT redazione - 0
Il primo posticipo serale della stagione mette di fronte i salentini e i capitolini: squadre a caccia di risposte tattiche dopo il debutto in...

Calciomercato Roma, arrivano le firme ufficiali: ecco De Roon e Balerdi

SPORT redazione - 0
Doppio innesto d'esperienza per la formazione capitolina guidata da mister Gasperini: definiti i contratti del mediano olandese e del centrale difensivo argentino. ROMA – Si...

AS Roma, focus sul campionato: la squadra stringe i ranghi in vista dei prossimi impegni

SPORT redazione - 0
ROMA – Superata la complessa sessione estiva di calciomercato, l'AS Roma stringe i ranghi e si concentra interamente sul percorso in campionato. Il club...

Grande entusiasmo per la presentazione del Real Campagnano: oltre 500 tifosi in piazza

SPORT Redazione - 0
Una cornice di pubblico straordinaria ha fatto da sfondo, nella serata di venerdì 28 agosto, alla presentazione ufficiale del Real Campagnano. Nella piazza principale del...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.