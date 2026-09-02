TURISMO & TERRITORIO | Weekend in Sabina

Alla scoperta di Poggio Moiano: quando il centro storico diventa un viaggio nel gusto

Non solo cibo, ma un’esperienza immersiva tra i vicoli medievali. Sabato 5 settembre il borgo laziale si trasforma per accogliere visitatori e amanti della buona cucina sabina.

C’è un fascino speciale nei borghi della provincia di Rieti alla fine dell’estate, quando le serate si rinfrescano e le comunità si riuniscono per celebrare le proprie radici. Poggio Moiano ne è l’esempio perfetto: questo sabato, 5 settembre, il cuore antico del paese aprirà le sue porte per la 29ª edizione di una delle manifestazioni più longeve e apprezzate del territorio sabino.

Passeggiare per il centro storico di Poggio Moiano significa attraversare la storia, ma sabato sera, a partire dalle 19:30, questo cammino si arricchirà di profumi e sapori inconfondibili. L’evento invita a riscoprire gli angoli meno noti del paese, unendo la bellezza architettonica delle piazzette locali a un’offerta gastronomica che ha come re indiscusso l’olio extravergine d’oliva del territorio.

L’Oro Verde della Sabina come filo conduttore

La vera forza di questo appuntamento risiede nella qualità delle materie prime. L’olio della Sabina, celebre in tutta Italia, farà da legante a un itinerario che guiderà i visitatori attraverso specialità nostrane: si partirà dalla semplicità della bruschetta, pensata proprio per esaltare l’olio a crudo, per poi passare a piatti più strutturati come la coratella, i formaggi locali e i maccheroni al ragù, fino ad arrivare alla grigliata mista. Il finale sarà invece dedicato alla dolcezza, con i dessert della tradizione e i liquori artigianali.

Ad ogni sosta, i partecipanti troveranno abbinamenti mirati di vino e birra, pensati per accompagnare al meglio ogni singola portata culinaria.

Un evento smart e amico dell’ambiente

Accanto alla tradizione c’è anche spazio per la modernità e il rispetto per la natura. Per evitare sprechi di carta, la mappa stradale con le varie stazioni è stata pensata per essere fotografata direttamente con il proprio smartphone all’ingresso, diventando una guida digitale a portata di mano tra i vicoli.

Inoltre, l’evento sposa la filosofia Plastic Free, una scelta consapevole da parte della Pro Loco per dimostrare che è possibile organizzare grandi manifestazioni pubbliche azzerando l’impatto ambientale e lasciando il borgo pulito.

Un’ottima occasione per unire una gita fuori porta a una serata di convivialità autentica. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Pro Loco di Poggio Moiano.