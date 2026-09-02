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TURISMO & TERRITORIO | Weekend in Sabina

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Alla scoperta di Poggio Moiano: quando il centro storico diventa un viaggio nel gusto

Non solo cibo, ma un’esperienza immersiva tra i vicoli medievali. Sabato 5 settembre il borgo laziale si trasforma per accogliere visitatori e amanti della buona cucina sabina.

C’è un fascino speciale nei borghi della provincia di Rieti alla fine dell’estate, quando le serate si rinfrescano e le comunità si riuniscono per celebrare le proprie radici. Poggio Moiano ne è l’esempio perfetto: questo sabato, 5 settembre, il cuore antico del paese aprirà le sue porte per la 29ª edizione di una delle manifestazioni più longeve e apprezzate del territorio sabino.

Passeggiare per il centro storico di Poggio Moiano significa attraversare la storia, ma sabato sera, a partire dalle 19:30, questo cammino si arricchirà di profumi e sapori inconfondibili. L’evento invita a riscoprire gli angoli meno noti del paese, unendo la bellezza architettonica delle piazzette locali a un’offerta gastronomica che ha come re indiscusso l’olio extravergine d’oliva del territorio.

L’Oro Verde della Sabina come filo conduttore

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La vera forza di questo appuntamento risiede nella qualità delle materie prime. L’olio della Sabina, celebre in tutta Italia, farà da legante a un itinerario che guiderà i visitatori attraverso specialità nostrane: si partirà dalla semplicità della bruschetta, pensata proprio per esaltare l’olio a crudo, per poi passare a piatti più strutturati come la coratella, i formaggi locali e i maccheroni al ragù, fino ad arrivare alla grigliata mista. Il finale sarà invece dedicato alla dolcezza, con i dessert della tradizione e i liquori artigianali.

Ad ogni sosta, i partecipanti troveranno abbinamenti mirati di vino e birra, pensati per accompagnare al meglio ogni singola portata culinaria.

Un evento smart e amico dell’ambiente

Accanto alla tradizione c’è anche spazio per la modernità e il rispetto per la natura. Per evitare sprechi di carta, la mappa stradale con le varie stazioni è stata pensata per essere fotografata direttamente con il proprio smartphone all’ingresso, diventando una guida digitale a portata di mano tra i vicoli.

Inoltre, l’evento sposa la filosofia Plastic Free, una scelta consapevole da parte della Pro Loco per dimostrare che è possibile organizzare grandi manifestazioni pubbliche azzerando l’impatto ambientale e lasciando il borgo pulito.

Un’ottima occasione per unire una gita fuori porta a una serata di convivialità autentica. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Pro Loco di Poggio Moiano.

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