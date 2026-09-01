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Gli ‘anti-Salvini’ preparano il congresso della Lega Nord. Fonti di partito: “Si rifanno vivi in cerca di poltrone”

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MATTEO SALVINI MINISTRO

La notizia del partito per “l’Indipendenza della Padania’ è stata data da Sky Tg24. L’obiettivo di politici e amministratori di area Carroccio è presentarlo alle prossime politiche

di Marco Sacchetti e Vittorio Di Mambro Rossetti

MILANO – Convocare il congresso della “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” (il partito fondato da Umberto Bossi, che sta restituendo a rate allo Stato 49 milioni di rimborsi elettorali a cui non aveva diritto e che è commissariato da un fedelissimo di Salvini, Igor Iezzi, ndr), congresso che non viene celebrato da nove anni. È questo l’obiettivo di politici e amministratori di area Carroccio sentiti da Sky Tg24, che indica tra coloro “che potrebbero dare vita alla seconda stagione di questo partito” nomi tra i “più pesanti della Lega: a partire da Massimiliano Romeo e Attilio Fontana, ma anche Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Riccardo Molinari. Senza dimenticare- aggiunge la Tv in una nota- che dovrebbe scegliere in quale partito collocarsi “anche un pezzo da novanta come Giancarlo Giorgetti”.

L’obiettivo è avere un partito politico, già pronto per essere presentato alle prossime politiche. E per questo si intende imporre al commissario Iezzi “il rispetto dello statuto, dicono gli organizzatori del comitato, anche attraverso eventuali azioni legali, fino all’ipotesi di una class action, se necessario, per arrivare alla celebrazione del congresso”.

FONTI LEGA: HANNO RISCHIATO DI UCCIDERLA, ORA SI RIFANNO VIVI IN CERCA DI POLTRONE

“Il Nord chiede soluzioni, risposte e concretezza, che il governo sta dando anche grazie alla spinta della Lega e dei suoi cinque ministri lombardi”, precisano poi fonti della Lega. “C’è una Lega che lavora, con oltre 500 sindaci, governatori, migliaia di amministratori locali in tutta Italia, decine di migliaia di iscritti, eletti e militanti. C’è una Lega che lavora per organizzare una due giorni a Roma i giorni 8-9 settembre su temi economici in vista della manovra e per una Pontida con numeri da record. E poi c’è chi passa il tempo tra polemiche e ricorsi, pensando più al proprio interesse che a quello del territorio”, prosegue la nota.

Il messaggio si conclude esprimendo “Sorpresa, nella Lega e nell’entourage del segretario Salvini, per chi oggi chiede un congresso per il ritorno alla ‘Lega Nord’Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando?”.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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