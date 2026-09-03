FIUGGI, RIFLETTORI ACCESI SULLE TERME DI BONIFACIO: AL VIA LE FINALI NAZIONALI DI “UN VOLTO PER LO SPETTACOLO”

FIUGGI (FR) – I motori dello show business si sono ufficialmente accesi nel cuore della celebre città termale laziale. Da oggi, giovedì 3 settembre, fino a sabato 5 settembre 2026, lo storico scenario delle Terme di Bonifacio ospiterà la finale nazionale della trentesima edizione di “Un Volto per lo Spettacolo”, una delle kermesse più longeve e attese dedicate alla scoperta di nuovi talenti per il mondo della moda, del cinema e della televisione.

L’edizione di quest’anno segna un traguardo storico per il concorso che taglia il prestigioso nastro dei trent’anni di attività. Nato dalla felice intuizione del patron Luciano Denci, l’evento si avvale per questo anniversario speciale della stretta collaborazione e della direzione artistica della “Vito Contesi Management” di Vito Contesi. Una sinergia che promette di lasciare il segno, portando sul palco una struttura scenica e una conduzione di altissimo livello professionale.

Sono circa cinquanta le concorrenti giunte a Fiuggi da ogni regione d’Italia dopo aver superato le selezioni dei mesi scorsi. Le partecipanti si sfideranno suddivise principalmente in due grandi raggruppamenti: la sezione classica dedicata alle più giovani e l’attesa categoria “Over”. Nel corso delle tre serate consecutive, le aspiranti miss avranno modo di mettere in mostra non soltanto le proprie doti estetiche, ma anche attitudini artistiche specifiche legate alla recitazione, alla conduzione e al portamento.

A fare gli onori di casa, nel ruolo di madrina e padrona di casa ufficiale della kermesse, sarà l’attrice e conduttrice Antonella Salvucci, volto noto del piccolo e grande schermo, che guiderà le serate e accompagnerà le ragazze lungo questo importante trampolino di lancio mediatico. La finale si preannuncia come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per registi, casting director e addetti ai lavori a caccia delle prossime protagoniste dello spettacolo italiano.