Home TERRITORIO FIUGGI, RIFLETTORI ACCESI SULLE TERME DI BONIFACIO: AL VIA LE FINALI NAZIONALI...

FIUGGI, RIFLETTORI ACCESI SULLE TERME DI BONIFACIO: AL VIA LE FINALI NAZIONALI DI “UN VOLTO PER LO SPETTACOLO”

By
redazione
-
0
26

FIUGGI (FR) – I motori dello show business si sono ufficialmente accesi nel cuore della celebre città termale laziale. Da oggi, giovedì 3 settembre, fino a sabato 5 settembre 2026, lo storico scenario delle Terme di Bonifacio ospiterà la finale nazionale della trentesima edizione di “Un Volto per lo Spettacolo”, una delle kermesse più longeve e attese dedicate alla scoperta di nuovi talenti per il mondo della moda, del cinema e della televisione.

L’edizione di quest’anno segna un traguardo storico per il concorso che taglia il prestigioso nastro dei trent’anni di attività. Nato dalla felice intuizione del patron Luciano Denci, l’evento si avvale per questo anniversario speciale della stretta collaborazione e della direzione artistica della “Vito Contesi Management” di Vito Contesi. Una sinergia che promette di lasciare il segno, portando sul palco una struttura scenica e una conduzione di altissimo livello professionale.

Sono circa cinquanta le concorrenti giunte a Fiuggi da ogni regione d’Italia dopo aver superato le selezioni dei mesi scorsi. Le partecipanti si sfideranno suddivise principalmente in due grandi raggruppamenti: la sezione classica dedicata alle più giovani e l’attesa categoria “Over”. Nel corso delle tre serate consecutive, le aspiranti miss avranno modo di mettere in mostra non soltanto le proprie doti estetiche, ma anche attitudini artistiche specifiche legate alla recitazione, alla conduzione e al portamento.

A fare gli onori di casa, nel ruolo di madrina e padrona di casa ufficiale della kermesse, sarà l’attrice e conduttrice Antonella Salvucci, volto noto del piccolo e grande schermo, che guiderà le serate e accompagnerà le ragazze lungo questo importante trampolino di lancio mediatico. La finale si preannuncia come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per registi, casting director e addetti ai lavori a caccia delle prossime protagoniste dello spettacolo italiano.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

TENSOSTRUTTURA SAN CAMILLO, FUNARI: “UN NUOVO SPAZIO DI ACCOGLIENZA IN COLLABORAZIONE CON L’OSPEDALE SAN CAMILLO”

redazione - 0
Roma, 3 settembre 2026 - È operativa la nuova tensostruttura, allestita nell’area del San Camillo, che mette a disposizione 70 posti per l’accoglienza delle persone...

Scuola, Grimaldi (Omceo Roma): “La copertura vaccinale è una priorità, il...

Lorena Pagliaro - 0
Manca poco più di una settimana al suono della campanella che segnerà l’inizio delle lezioni per 7 milioni di studenti, dagli istituti per l’infanzia...
Immacolata Savarese, pediatra e neonatologa, con grafica dedicata ai disturbi estivi dei bambini tra gola, naso e orecchie.

Lazio. Bambini d’estate, attenzione a gola, naso e orecchie

Dino Tropea - 0
Aria condizionata, sbalzi di temperatura, mare e piscina: con la pediatra e neonatologa Immacolata Savarese facciamo chiarezza sui disturbi più comuni, sugli errori da...

Voucher Sport Lazio 2026-2027: 500 euro per avvicinare i giovani allo...

SANITÀ: ZANZARE E WEST NILE, RAPPUOLI: “LO SCENARIO È CAMBIATO, SERVE...

Una malattia respiratoria potenzialmente fatale, in Italia 5 casi dal 2000:...

SPORT

A Jesolo la sesta edizione dei campionati italiani di calcio balilla paralimpico

CULTURA pro red - 0
3 settembre 2026 - Con il mese di settembre torna il tradizionale appuntamento con i campionati italiani della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB)....

Uragano Giallorosso: la Roma ne fa quattro al Lecce ed è fuga solitaria

SPORT redazione - 0
Gli uomini di Gasperini dominano al Via del Mare con una mezz'ora da favola, trascinati dalla doppietta di Malen e dalle magie di Soulé LECCE...

Inter, Inzaghi ridisegna la squadra: nuove gerarchie in vista del prossimo turno

SPORT redazione - 0
Il tecnico nerazzurro studia soluzioni alternative a centrocampo e in attacco per gestire le energie: pronti i primi cambi di formazione dal primo minuto. MILANO...

Serie A, Lecce-Roma accende il Via del Mare: punti pesanti in palio nella 2ª giornata

SPORT redazione - 0
Il primo posticipo serale della stagione mette di fronte i salentini e i capitolini: squadre a caccia di risposte tattiche dopo il debutto in...

Calciomercato Roma, arrivano le firme ufficiali: ecco De Roon e Balerdi

SPORT redazione - 0
Doppio innesto d'esperienza per la formazione capitolina guidata da mister Gasperini: definiti i contratti del mediano olandese e del centrale difensivo argentino. ROMA – Si...

AS Roma, focus sul campionato: la squadra stringe i ranghi in vista dei prossimi impegni

SPORT redazione - 0
ROMA – Superata la complessa sessione estiva di calciomercato, l'AS Roma stringe i ranghi e si concentra interamente sul percorso in campionato. Il club...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.