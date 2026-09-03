A Civitavecchia riflettori puntati su:”Franco Ciambella & friends”

Si svolgerà sabato 12 settembre 2026, alle ore 21, sulla suggestiva scalinata monumentale di Porta Livorno nel porto storico di Civitavecchia, la quarta edizione di “Franco Ciambella & friends”, evento-spettacolo charity – ideazione e direzione artistica di Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius” – il cui intero incasso sarà devoluto alla Komen Italia, con il supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Marco Piendibene, il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale con il commissario straordinario Raffaele Latrofa e il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il presidente Gaetano Starace.

Una edizione che avrà come filo conduttore l’identità, sia di forma che di contenuto che, spesso, non risultano essere coincidenti.

I quadri moda della serata saranno affidati, oltreché allo stilista Franco Ciambella, ai celebri couturier italiani Gianni Calignano e Gian Paolo Zuccarello, e alle creazioni degli studenti della ITS Academy MITI Moda e dell’ITS Stendhal – Calamattaindirizzo Moda di Civitavecchia.

Una serata-evento, unica nel suo genere, ormai consolidata nella programmazione di Civitavecchia, nata nel 2023 dall’evoluzione della ultraventennale manifestazione “Frammenti”, per dare vita ad una serata unica e irripetibile di intrattenimento puro abbinato ad un fine sociale: la raccolta fondi destinata alla Komen Italia, che si occupa, da sempre, di prevenzione, cura e ricerca per la salute femminile.

Nel corso della serata, presentata dalla modella Margherita Praticò, conduttrice di Miss Italia, ai quadri moda si alterneranno esibizioni live della cantante, attrice e vocalist MariaGrazia Di Valentino, originaria di Civitavecchia, celebre per la sua carriera tra palcoscenico e televisione, del cantante Adolfo Durante, celebre per la sua interpretazione dei brani di Mina, salito alla ribalta nel 2025, vincendo la prima edizione del programma televisivo musicale “Like a Star”, condotto da Amadeus su canale Nove e della celebre cantautrice, compositrice e violinista italiana H.E.R. nota per le sue collaborazioni con Teresa De Sio, Lucio Dalla, Franco Battiato, Morrissey, Roy Paci e Donatella Rettore, nonché per la sua carriera tra teatri, palcoscenici e set cinematografici.

Durante la serata verranno inoltre assegnati due riconoscimenti alla ex senatrice Monica Cirinnà e al celebre chirurgo Nicolò Scuderi; ad entrambi gli ospiti sarà donata una preziosa bitta d’argento, realizzata a mano dall’orafo Marco Mancini: la bitta è una fedele riproduzione in scala delle bitte da ormeggio, raffiguranti un maestoso leone, realizzate da Jacopo dell’Opera nel 1519 ed affisse alle pareti dell’antica darsena del Porto di Civitavecchia.

Gianni Calignano: La collezione “Black and White” è un omaggio all’eleganza senza tempo e al contrasto di luce e ombra. Gli abiti da sera, realizzati in tessuti pregiati come satin, chiffon e pizzo, combinano la purezza del bianco con la profondità del nero, creando silhouette sofisticate e affascinanti.

Gli abiti presentano dettagli unici come drappeggi strategici, scollature audaci e applicazioni di pizzo, che aggiungono un tocco di femminilità. Sono caratterizzati da linee pulite e silhouette impeccabili, che esaltano la figura femminile in modo raffinato.

Gian Paolo Zuccarello: In passerella “Poesia Siciliana” le creazioni ispirate alla sua Sicilia, alle sue origini. Una collezione giocata sui due “non colori” per eccellenza, il bianco e nero, sulle sovrapposizioni e i volumi, per una donna sensuale, ricercata, fasciata in completi ed abiti eleganti e sofisticati, dove la silhouette perfettamente a clessidra, diventa il simbolo del più ricercato e prezioso Made in Italy.

Ad impreziosire le 12 creazioni couture borse e cappelli realizzati da artigiani siciliani, utilizzando la rivisitazione contemporanea della coffa siciliana ed una collezione personale dello stesso stilista di antichi camei realizzati da maestri artigiani di Torre Del Greco, montati da artigiani romani.

Franco Ciambella: Dopo il successo di Roma, porta in passerella la sua capsule di 10 capi haute couture “Angeli in Controluce”, un ritorno all’infanzia.

Una visione onirica e multicolore di angeli che avanzano verso di noi in controluce luminosi nei loro colori brillanti e cangianti, avanzano ad ali spiegate che a volte si tingono di nero perché la realtà può essere luce ma anche ombra profonda.

Ricami si alternano a tulle colorati per creare i tutù e sfumare i contorni delle silhouette, perché una visione controluce ha tutta la forza del sole, ma i contorni saranno inevitabilmente indefiniti. Una collezione che, oltre ai ricami e alle lavorazioni a mano, ha un tocco ludico per non farci dimenticare quanto sia importante coltivare il sogno e renderlo presente e concreto come la realtà.

ITS Academy MITI Moda: Tre creazioni ispirate alla Carmen, reinterpretata in chiave couture, portano in passerella il lavoro degli studenti di ITS Academy MITI Moda sotto la direzione dello stilista Gianni Calignano

Un progetto corale che coinvolge diverse sedi e competenze dell’Academy: le classi di Martina Franca, Barletta e Alessano sono state impegnate nella progettazione e realizzazione degli abiti, mentre la classe di Prototipista Calzaturiero di Casarano ha curato la realizzazione delle calzature che completano i look. I richiami all’opera vengono riletti attraverso forme, volumi e lavorazioni proprie dell’Alta Moda: ricami realizzati a mano, perline, broccati, plissé, tulle, applicazioni floreali tridimensionali e costruzioni scultoree trasformano gli elementi iconici di Carmen in tre creazioni contemporanee. Una rivisitazione che traduce l’identità, la forza e la sensualità di Carmen nel linguaggio della couture.

ITS Stendhal – Calamatta: In passerella “La forza dell’azione” in collaborazione con Franco Ciambella. La forza dell’azione corrisponde alla capacità di incrociare tradizione e innovazione, manualità e tecnologia per poter realizzare prodotti unici.

L’atmosfera è ludica, il vintage si mescola con l’hi-tech, in un gioco virtuoso che esalta la fantasia. L’artigianalità, la cura per il dettaglio, il rispetto per la materia, le nuove tecnologie per reinterpretare il concetto di moda in chiave contemporanea. Un tema centrale del progetto è stato anche la sostenibilità: molti dei capi che vedrete sono realizzati con materiali di recupero, come scarti trasformati in nuove forme, perché oggi più che mai, la moda deve dialogare con l’ambiente e con il futuro.

Questa sfilata è la dimostrazione concreta di come la scuola, quando sa aprirsi alla collaborazione e al territorio, può diventare fucina di talento, visione e bellezza.

Regia di Rosy Panacci, coadiuvata da Martina D’Ortenzi, luci e audio affidati a Massimo Peroni.

Trucco e hairstyling della serata saranno affidati a Fabiana Cercaci e alla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.

Sponsor della serata: ALIS Italia in Movimento, Ferro e Metalli di Francesca Moroni Srl, Rimorchiatori Laziali, Cafimar, Port utilities spa, Todis, S.E.PORT. Srl, Molinari spa, CONAD Nord Ovest, RF Costruzioni, BCC Roma – agenzia di Civitavecchia, EFGP Engineering Group Holding Italia S.p.A., CIRPS, Marco Gioielli D’Arte, Compagnia della Bellezza, SGE Servizi Globali Edilizia Srl, SISSL, Vittoria Assicurazini Agenzia di Palomba Antonio, Mylord Ristorante Lounge Bar, Orsolini, Onoranze Funebri Angelo Bonini, Wolli.

La serata è a contributo minimo, i biglietti possono essere prenotati al numero 0766/28870 o presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 e presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di Woll, via Regina Elena 30, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19.