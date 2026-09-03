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Ceccano, l’Amministrazione Querqui centra il bis: dopo l’Estate, finanziato anche il Natale

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Preso un finanziamento regionale di 24.500 euro per la seconda edizione di “Sapori e Racconti di Natale”, evento già finanziato un anno fa, dopo i 70mila euro ottenuti per il format estivo “Vibrazioni”.

L’Amministrazione Querqui, dopo i 70mila euro per il format “Vibrazioni” di Ceccano Estate, centra un finanziamento regionale anche per le festività natalizie. Sono stati ottenuti 24.500 euro per la seconda edizione di “Sapori e Racconti di Natale”, già finanziato l’anno scorso in risposta all’avviso pubblico per la concessione di contributi derivanti dal fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale.

Foto della precedente edizione di Sapori e Racconti di Natale 3

Ceccano può già programmare queste e altre manifestazioni natalizie a cavallo tra 2026 e 2027, mentre si prepara a un settembre ricco di eventi come l’intera estate e i mesi a venire. Grande la soddisfazione del sindaco, Andrea Querqui, e dell’assessore Alessandro Ciotoli, delegato alle Politiche Culturali, Programmazione Strategica e Patrimonio. Per Cultura ed Eventi, in poco più di un anno di mandato, sono stati già portati a casa oltre 235mila euro, tra i finanziamenti totali per oltre 3.2 milioni di euro.

Foto della precedente edizione di Sapori e Racconti di Natale 2

Il programma di “Sapori e Racconti di Natale”, tra gli inizi di dicembre e l’Epifania, prevede: apertura ufficiale con parata e spettacolo di strada nel centro storico; 5° edizione de “Il Borgo diventa Presepe” nel Borgo Berardi; artisti di strada e animazione per bambini durante la Fiera dell’Immacolata Concezione; 5° percorso enogastronomico “Sapori del Borgo” nel Borgo Berardi in collaborazione con Pro Loco e Rete di Associazioni; laboratorio di cucina tradizionale ceccanese nell’Istituto Alberghiero; rassegna di spettacoli per bambini tra biblioteca e oratori; concerti gospel e di musica sacra nelle chiese; un “Christmas video mapping” in piazza municipio con i disegni dei bimbi delle scuole dell’infanzia; infine, il classico Presepe Vivente a cura del Centro Anziani.

«Questa seconda edizione nasce da un risultato concreto – dichiara il sindaco Querqui-. La prima ha coinvolto 3.000 persone in 14 eventi distribuiti sull’intero territorio comunale. Costruiamo ancora una volta una programmazione culturale natalizia organica, diffusa e qualitativamente riconoscibile per una città come la nostra. Anche Borgo Berardi, storico quartiere operaio ottocentesco edificato dall’omonimo Marchese, è stato ormai riportato al centro della vita cittadina. Chiese, oratori, biblioteca comunale e piazze, nel frattempo, sono diventati teatri vivi».

«Intendiamo rafforzare tre elementi strutturali – aggiunge l’assessore Ciotoli – ovvero capillarità territoriale degli eventi, coinvolgimento delle fasce d’età più lontane dall’offerta culturale tradizionale e valorizzazione dell’identità gastronomica locale attraverso la collaborazione con l’Istituto Alberghiero. L’obiettivo è trasformare il Natale 2026 in un’esperienza collettiva ancor più ampia, intergenerazionale e radicata. Renderemo la città un’unica e grande famiglia allargata».

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