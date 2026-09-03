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Fiuggi, inaugurata la struttura “Dopo di Noi”: un nuovo spazio di autonomia per i disabili

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Alla cerimonia anche il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini: decisivo il gesto di generosità dei coniugi Callori nel mettere a disposizione l’immobile

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Si è tenuta ieri mattina 2 settembre a Fiuggi, in Via Gian Francesco Verghetti n. 26, l’attesa cerimonia di inaugurazione del “Dopo di Noi Fiuggi”, un’iniziativa ad alto valore sociale rivolta all’assistenza e all’autonomia delle persone con disabilità.
All’evento ha preso parte il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, da sempre attento alle tematiche del terzo settore e del sostegno alle fasce più fragili del territorio. Insieme a lui, in rappresentanza del movimento politico Evoluzione e Libertà — di cui Quadrini ricopre la carica di Vice Segretario Nazionale —, erano presenti il coordinatore cittadino Giuseppe Lembo e il responsabile dell’organizzazione provinciale di Frosinone Massimo Piscitelli.
Durante la cerimonia, un momento di particolare commozione e profonda gratitudine è stato dedicato ai proprietari dell’immobile, Michele Callori e sua moglie, che con straordinaria generosità hanno messo a disposizione dei ragazzi e dell’intera comunità una struttura accogliente, idonea e pronta a diventare una vera e propria casa.
“Iniziative come questa rappresentano l’essenza più autentica della solidarietà e del senso di comunità,” ha dichiarato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. “Un ringraziamento di cuore va a Michele Callori e a sua moglie per questo gesto d’amore e per la straordinaria sensibilità dimostrata nel donare ai nostri ragazzi uno spazio sereno e sicuro dove poter costruire un futuro autonomo. L’inaugurazione del ‘Dopo di Noi’ a Fiuggi è una risposta concreta alle tante famiglie che chiedono certezze per il domani dei propri cari. Come rappresentanti delle istituzioni, saremo sempre in prima linea al fianco di realtà come La Meridiana e di tutti i cittadini che lavorano per non lasciare indietro nessuno.”
L’evento si è concluso tra i festeggiamenti e l’augurio di un percorso ricco di serenità e crescita per tutti i giovani e gli operatori che vivranno e animeranno la nuova struttura.

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