Home CRONACA GIUDIZIARIA RIETI. AVVICENDAMENTI AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI: TRE UFFICIALI TRASFERITI A NUOVI INCARICHI

RIETI. AVVICENDAMENTI AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI: TRE UFFICIALI TRASFERITI A NUOVI INCARICHI

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Nel corso dei primi giorni del mese di settembre, tre Ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti lasceranno l’Arma reatina per assumere nuovi e prestigiosi incarichi professionali.

Nel dettaglio, i trasferimenti riguardano:

  • il Maggiore Salvatore Beneduce, originario di Pollena Trocchia (NA) e alla guida della Compagnia di Rieti dal gennaio 2022, che andrà a ricoprire il ruolo di Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore (SA).
  • il Capitano Francesco D’Ottavio, originario di Moliterno (PZ) e al comando della Compagnia di Poggio Mirteto dal settembre 2023, il quale è stato destinato ad importante incarico investigativo nella Capitale.
  • il Capitano Pantaleo Mangia, originario di Galatina (LE), Comandante del Nucleo Investigativo di Rieti dal settembre 2023 e, dal settembre 2025, Comandante in sede vacante del Reparto Operativo di Rieti. L’Ufficiale sarà il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Pisticci (MT).

Nel corso della loro permanenza nella provincia di Rieti, gli Ufficiali si sono distinti per il costante e lodevole impegno profuso, operando sempre al servizio della comunità.

In particolare, il Maggiore Beneduce e il Capitano D’Ottavio, alla guida delle rispettive Compagnie, si sono distinti per la spiccata capacità di ascolto mostrata nei confronti della popolazione. Entrambi hanno saputo coordinare con grande efficacia i servizi di prossimità al cittadino, interpretando al meglio la naturale vocazione rassicurante dell’Arma, al fine di garantire una sempre crescente percezione di sicurezza su tutto il territorio di competenza.

Il Capitano Mangia ha invece ricoperto il delicato incarico di responsabile del settore di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale. Sotto il suo comando, il Nucleo Investigativo si è fatto particolarmente apprezzare per le complesse attività d’indagine condotte, prevalentemente nei settori del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, dei più gravi delitti contro la persona e il patrimonio, nonché nel delicatissimo ambito della violenza di genere e della tutela delle vittime vulnerabili.

Prima di lasciare le rispettive sedi di servizio, accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, gli Ufficiali hanno incontrato il Prefetto e le altre Autorità della provincia per un saluto istituzionale.

Successivamente, nel corso di un incontro con gli Ufficiali del Comando Provinciale e con i diretti collaboratori, è stato loro rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto, unitamente ai più fervidi auguri per i futuri impegni professionali, in un clima di sincera e cordiale stima reciproca.

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