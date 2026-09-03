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A Jesolo la sesta edizione dei campionati italiani di calcio balilla paralimpico

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3 settembre 2026 – Con il mese di settembre torna il tradizionale appuntamento con i campionati italiani della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). Ancora una volta sarà la città di Jesolo ad ospitare questo importante evento sportivo che si svolgerà nelle giornate dall’11 al 13 settembre.

L’arena designata di questa manifestazione sarà Pala Marzotto (Villaggio Marzotto, Viale Oriente 44 a Jesolo).

Per la sesta volta il binomio tra la cittadina veneta e la Federazione sarà un modello vincente di inclusione. Infatti, sono già sei le edizioni del campionato italiano ospitato dalla città di Jesolo, con l’amministrazione e la popolazione attenti a questa disciplina sportiva, che anno dopo anno, con numeri importanti, dimostra la propria crescita.

L’edizione 2026 conferma l’ottima partecipazione che sta caratterizzando gli eventi federali, con atleti e società provenienti da diverse regioni italiane e numeri significativi in tutte le specialità. I numeri, appunto, che parlano della bontà dell’organizzazione che quest’anno ha portato all’iscrizione di 10 formazioni che gareggeranno per il titolo italiano a squadre, 40 gli atleti titolari (oltre ad eventuali riserve), 50 iscrizioni per le prove del “singolo”, 30 coppie nelle gare di doppio. 12 sono i tavoli di gara ufficiali pronti per le sfide che saranno giocate sotto la supervisione della Commissione Arbitrale FPICB.

Il regolamento per il titolo a squadre prevede formazioni composte da quattro atleti più un’eventuale riserva, nel rispetto delle classificazioni sportive federali TS1, TS2 e TS3. Le squadre iscritte sono: ASD Abruzzo Multisport, ASD La CalcioBalillaSport, ASD SaSpo Cagliari, ASD Gli Audaci, ASD Mediterranea Eventi, ASD POLHA Varese, ASD Amatori Rugby, ASD APISB, ASD Calcio Veneto For Disable e ASD La Barena.

Il programma prevede per sabato 12 settembre l’apertura alle 8, con le palline che inizieranno a rotolare alle 9 per le Finali del Campionato Italiano Assoluto. Alle 11:30 è prevista la cerimonia di Apertura Ufficiale e quindi alle 14.30 il via del Campionato Italiano a Squadre. Alle 15:30 avrà inizio il Campionato Nazionale DIR. Domenica si ritorna a giocare alle 9.00 con le Finali in programma alle 9.30 per il campionato italiano a squadre e alle 10 per il Campionato Nazionale Dir. Alle 13.00 chiusura con la cerimonia ufficiale di premiazione.

“I Campionati Italiani di Jesolo saranno tre giornate dedicate non soltanto alla competizione e all’assegnazione dei titoli nazionali, ma anche alla promozione dello sport paralimpico, dell’inclusione e della partecipazione, riunendo in un unico appuntamento atleti, società, istituzioni, partner e mondo federale- ha dichiarato Francesco Bonnano, presidente FPICB -. I nostri ringraziamenti vanno alle squadre e agli atleti che con grande impegno e dedizione animano questo sport. Ringraziamenti anche al sindaco e a tutta la città di Jesolo che ancora una volta sarà la capitale dei campionati italiani”.

La manifestazione ha ottenuto il sostegno istituzionale della Città di Jesolo con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e la International Table Soccer Federation (ITSF).

L’evento inoltre è promosso da Studio3A, Handytech, OFFCARR, Autonomy, ATI Group, Macron, Roberto Sport, Kepalla.it. Partner sono SuperAbile Inail, Omnia Eventi Comunicazione, KI.FRA, Calciobalilla24, Golee, TripTop.

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