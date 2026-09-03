Roma. Arte, settembre riparte con due eventi in via Margutta

Venerdì 4 settembre alle 18:30 Estatarte chiude la sua rassegna alla Galleria Internazionale Area Contesa di via Margutta 90, con artisti residenti e ospiti.

Estatarte arriva all’appuntamento conclusivo nel cuore di Roma. Venerdì 4 settembre 2026, alle ore 18:30, la Galleria Internazionale Area Contesa ospiterà il finissage della rassegna negli spazi di via Margutta 90. Una serata che segna la chiusura del percorso espositivo estivo e, allo stesso tempo, il ritorno dell’attività culturale nella storica strada romana legata alle arti visive.

La rassegna riunisce artisti residenti e ospiti negli spazi di Area Contesa, con la direzione artistica di Tina Zurlo e la presentazione di Teresa M. Zurlo. Alfio Borghese e Mario Salvo partecipano in qualità di critici d’arte, mentre Adriana Russo è la madrina dell’appuntamento. Il finissage del 4 settembre chiude così Estatarte e segna il passaggio dalla programmazione estiva alla nuova stagione della galleria di via Margutta.

Il Giornale del Lazio ha seguito più volte l’attività della galleria di via Margutta. A maggio, ad esempio, aveva raccontato il doppio appuntamento tra arte contemporanea e letteratura con la collettiva “Esplorazioni di forme e colori” e la presentazione del libro Eliza di Andrea E. Deésy, sempre negli spazi di Area Contesa. Pochi giorni dopo la galleria aveva ospitato anche il Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, altra iniziativa dedicata all’incontro tra linguaggi artistici contemporanei e patrimonio culturale. Il finissage di settembre si inserisce quindi in una programmazione che nel corso del 2026 ha mantenuto una presenza continuativa in via Margutta.

Ampio il gruppo degli artisti indicati nella sezione dedicata ai residenti. Fra gli artisti che saranno presenti sono attesi Andrea Deesy, Annalisa Pisano, Creola Carla Cristofari, Eulalia Reverte i’ Casas, Francesco Fazio, Giancarlo Mariniello, Giorgio Mitrotta, Giuseppe Basso, Jacqueline Schock, Mariacristina Valletti, Maria Luisa Segura, Marco Fratarcangeli, Massimiliano Gianserra, Max Pretty, Nicola Molino, Paola Sonnino, Sandra Ligato, Silver Plachesi, Sirius, Tiziana Pecoraro, Valentina Rapone e Vittorio D’Ascia.

Accanto a loro è annunciata la partecipazione degli artisti ospiti Antonella Mannucci, Fiorella Marcotulli, Gabriele Scocco, Giuseppe Basso, Ivana Schiavo, Liliana Vianello, Loredana Ferrantini, Maria Luisa Segura, Mary Jordan, Martina Lavarone, Nicola Molino, Paola Boron, Paola Sonnino, Sabrina Guerrini, Sandra Ligato e Vittorio D’Ascia. Alcuni nomi figurano in entrambe le sezioni della locandina; una scelta che viene riportata così come indicata nel materiale ufficiale, senza attribuire ulteriori qualifiche non specificate dagli organizzatori.

È inoltre presente Casa Blu di Volturno Morani, con Ivan Cagnani, Luna Miscuglio e Nutty Trapaniq. La composizione del programma restituisce quindi l’immagine di una collettiva numerosa, costruita mettendo nello stesso spazio presenze continuative della galleria e partecipazioni legate alla rassegna.

L’appuntamento assume interesse anche per il luogo che lo ospita. Via Margutta conserva infatti una forte riconoscibilità nel panorama culturale romano e Area Contesa vi porta avanti durante l’anno mostre, incontri e iniziative che mettono in relazione artisti e pubblico. In aprile la stessa galleria aveva ospitato un altro doppio evento tra esposizione e letteratura, anch’esso seguito dal Giornale del Lazio. La continuità degli appuntamenti offre quindi un elemento concreto per leggere il finissage non soltanto come conclusione di una mostra, ma come passaggio tra la programmazione estiva e quella che accompagnerà i mesi successivi.

Per chi vuole visitare Estatarte, il riferimento da ricordare è dunque venerdì 4 settembre alle 18:30, presso la Galleria Internazionale Area Contesa, via Margutta 90, Roma. Un’ultima occasione per incontrare nello stesso appuntamento gli artisti indicati dalla rassegna e tornare negli spazi espositivi di una delle strade più note della scena artistica capitolina.