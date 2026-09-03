Giovedì a Corano una notte di musica e buona cucina inaugura Ortrugo&Chisöla e il Valtidone Wine Fest

Una serata elegante, una notte magica tra musica d’autore, cucina d’eccellenza e immancabile il vino dei Colli Piacentini Doc. Ritorna giovedì 3 settembre il tradizionale appuntamento nel borgo di Corano, che apre ufficialmente Ortugo&Chisöla, primo dei quattro eventi del Valtidone Wine Fest di scena nel fine settimana a Borgonovo Val Tidone, con giornata clou domenica 6 in Via Roma con la rassegna del vino e tante iniziative collaterali.

L’appuntamento di Corano, promosso e sapientemente orchestrato da Danila Ratti, chef del Ristorante Le Proposte dello stesso borgo, si aprirà alle 18.30 con la visita guidata al centro storico del piccolo paese curata da Atlante Guide, con passaggio nei vigneti in piena vendemmia e conclusione con un aperitivo a base di Ortrugo. (non serve prenotazione, ritrovo alle 18.30)

Alle 19.30 aprono gli stand gastronomici di “Gustose Tentazioni”, curati da Danila Ratti e la brigata de Le Proposte e dai ragazzi della gastronomia Mani in Pasta di Castel San Giovanni, con piatti della tradizione e gustose rivisitazioni gourmet, dai tagliolini alla trippa, dalle lasagne al mix di fritti al tiramisù e sbrisolona. Il tutto accompagnato dai vini dei Colli Piacentini.

La cena lungo le vie del borgo accompagnerà il pubblico allo spettacolo musicale nel piazzale della Chiesa, che quest’anno tornerà ad avere come interprete Ambra Lo Faro con la sua musica bluesy & funky.

“E’ una serata di passioni, di voglia di stare insieme, di colori, sapori e gusti della Val Tidone – ricorda Danila Ratti – La nostra valle è una delle più vitate d’Italia e attorno al vino si costruisce un mix di emozioni straordinarie”.

La serata di Corano è realizzata grazie al Comune di Borgonovo Val Tidone, in collaborazione con la Pro Loco di Borgonovo, all’Avis e ad Atlante Guide e il contributo, oltre che degli sponsor del Valtidone Wine Fest – Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone – di Maini Vending, Ottica Guerrini, Service Mezzadri Luciano e Sagresti Traslochi. Tutto il programma del Valtidone Wine Fest, rassegna del vino promossa dai Comuni di Borgonovo, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello, è consultabile sul sito www.valtidonewinefest.it e sui profili social della manifestazione e di Welcome Valtidone, progetto di promozione territoriale supportato da Regione Emilia-Romagna e associazioni di categoria di cui la rassegna è parte integrante.