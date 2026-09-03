Turismo – Città dei Motori protagonista al MonzaFuoriGP 2026

La rete Anci del Made in Italy motoristico sarà presente con alcuni eventi dedicati agli appassionati e il Premio Città dei Motori

Da oggi al 6 settembre, nel weekend che porta al Gran Premio d’Italia di Formula 1, Città dei Motori, la rete tematica Anci che riunisce i Comuni a vocazione motoristica, partecipa al MonzaFuoriGP 2026 con il prologo monzese dell’Italian Motor Week 2026, che si svolgerà in tutta Italia dal 19 al 27 settembre.

In particolare a Monza sabato 5 settembre si terranno la Classic Cars Parade con la consegna del Premio Città dei Motori alla presenza, tra gli altri, di Danilo Moriero, segretario generale di CdM. Domenica 6 settembre sarà invece la volta della Supercars Parade.

“La storia dell’Autodromo e del Gran Premio è parte dell’identità motoristica italiana e offre una vetrina straordinaria per promuovere i territori e il turismo legato ai motori”, dichiara Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori”.

“Monza conserva la propria storia e, allo stesso tempo, si rinnova, offrendo a chi la visita un’esperienza tra spazi urbani, proposte culturali e passione sportiva. Invitiamo chi arriverà per la Formula 1 a scoprire anche il patrimonio e gli scorci della città”, afferma da parte sua il sindaco Paolo Pilotto.

“Italian Motor Week coincide quest’anno con la festa della Formula 1: Monza unisce passione sportiva e accoglienza turistica. Diamo il benvenuto ai tifosi e a chi sceglierà la città per vivere il FuoriGP”, sottolinea l’assessore al Turismo e Commercio Carlo Abbà, rappresentante della Città negli organi della Rete Anci.

Il programma di MonzaFuoriGp2026 collega l’Autodromo al patrimonio urbano e culturale della Città. Sono previste visite guidate, in italiano e in inglese, nel centro storico, alla Villa Reale, ai Giardini Reali e alla Cappella Espiatoria, oltre al potenziamento dei punti informativi nei principali luoghi di arrivo e di passaggio.

MonzaFuoriGP animerà 14 aree del centro con concerti, talk, mostre e attività per famiglie. Piazza Trento e Trieste ospiterà il palco principale e la diretta del Gran Premio, mentre piazza Cambiaghi proporrà quattro serate musicali gratuite. Completano l’offerta le iniziative dedicate alle due ruote, la mostra “100 anni di corse e stile” e gli appuntamenti per l’inclusione promossi in piazza Duomo dalla rete MonzAut.