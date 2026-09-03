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Svolta nell’omicidio di Nicola Musiani: arrestato un quinto giovane per il pestaggio di Cervia

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Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena. Il giovane è ritenuto essere uno dei presunti autori dell’omicidio di Nicola Musiani.

L’operazione si inserisce nel prosieguo delle indagini relative ai noti fatti avvenuti la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia, dove la vittima ha perso la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto, erano già stati sottoposti a fermo altri quattro giovani.

Il provvedimento restrittivo odierno è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha coordinato le attività investigative e avallato le ipotesi ricostruite dai militari dell’Arma.

Il minore è stato rintracciato all’interno della propria abitazione. Al termine delle formalità di rito e in conformità con quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato accompagnato presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna.

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