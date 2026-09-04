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Ottenuto il ripristino delle corse fisse e scolastiche dopo i tavoli tecnici con Regione, Astral e Cotral

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Danilo Ambrosetti
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Vallepietra, Il Sindaco Daniele Mioni ferma l’isolamento del borgo, benefici anche per il Comune di Jenne

Il caos nel trasporto pubblico della Regione Lazio, e di conseguenza della Valle dell’Aniene, è nato a gennaio 2026 a causa del passaggio della gestione del TPL (Trasporto Pubblico Locale) all’interno dell’Unità di Rete 5, con riduzioni di corse e disagi generati dal passaggio di consegne tra Cotral e Astral. Cotral ha ridotto le proprie corse pensando che Astral fosse pronta a subentrare con la nuova rete, ma la fase di sovrapposizione dei servizi non è avvenuta come previsto. Studenti, lavoratori e cittadini si sono ritrovati con meno collegamenti, corse cancellate e difficoltà a raggiungere i servizi essenziali. Nonostante gli interventi, i disagi e le richieste di chiarimento da parte dei sindaci sono continuati anche nei mesi successivi, toccando la gestione degli orari e la mancanza di collegamenti adeguati. In linea con la politica di tutela e rilancio dei piccoli centri di montagna, il Sindaco Daniele Mioni (nella foto) si è attivato da subito in sinergia anche con gli altri Sindaci limitrofi, ottenendo importanti risultati comunicati alla cittadinanza. “I tavoli tecnici e le interlocuzioni serrate con la Regione Lazio, Astral e Cotral non sono mai state interrotte anche con l’intermezzo estivo -sottolinea il Sindaco Mioni- con l’obiettivo di evitare l’isolamento che rischia Vallepietra, hanno permesso di recuperare le corse che erano state tagliate con la riorganizzazione del TPL. Il pacchetto di corse fisse strappato dal Comune prevede: Corsa delle 18:30: Il collegamento serale da Subiaco verso Vallepietra, fondamentale per i lavoratori pendolari, è già tornato operativo. Le Corse scolastiche (dal 1° settembre 2026):Ore 7:00 con partenza da Vallepietra (direzione Subiaco).Ore 14:15 con partenza da Subiaco verso Vallepietra. Ore 15:30 per il viaggio di ritorno Vallepietra-Subiaco. Oltre a queste, resta invariato il servizio di autobus a chiamata, largamente utilizzato nel periodo estivo che và a sommarsi alle corse precedentemente esposte che si ricorda essere corse fisse, quindi senza bisogno di prenotazione. A goderne  di questi collegamenti anche il Comune di Jenne , che si trova tra i centri di Vallepietra e Subiaco. Anche altre amministrazioni limitrofe, come quella di Jenne, hanno espresso soddisfazione per questo specifico risultato che riduce l’isolamento dell’alta Valle dell’Aniene”.

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