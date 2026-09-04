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NASCE vettA, il nuovo brand ad alta mobilita’ dedicato esclusivamente al noleggio a lungo termine

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Il noleggio a lungo termine si stacca dalla responsabilità di Noleggiare per avere una nuova struttura adeguata alla domanda e alle dinamiche del mercato.

Nasce Vetta, all’interno del Gruppo FTH, e porta con sé la solidità e la comprovata esperienza operativa del Gruppo nella mobilità. 

Una evoluzione verso una struttura dedicata e indipendente, per rispondere alla crescita del mercato con maggiore agilità e focus totale sulla scelta della miglior opzione, per auto e veicoli commerciali.

Con Vetta, la mobilità diventa Alta Mobilità. Vetta vuole offrire un servizio più elevato e porsi al cliente come realtà obiettiva e imparziale, libera da qualsiasi vincolo con produttori automobilistici e altri fornitori di servizi. Per essere in grado di suggerire sempre la migliore soluzione di noleggio a lungo termine, dopo una scrupolosa comparazione delle offerte sul mercato, ad un canone fisso inclusivo di tutto.

Vetta si propone come una nuova realtà di consulenza indipendente nel noleggio a lungo termine, in grado di rivolgersi sia ad una clientela B2B e ai liberi professionisti, così come a intermediari del settore.

«Vetta non rappresenta alcun committente: il nostro unico riferimento è il cliente. Ne analizziamo la reale situazione e confrontiamo l’intero mercato per individuare la soluzione più adatta alle sue esigenze, e non quella più conveniente per noi», dichiara Angelo Salerno, Sales Manager di Vetta.

A partire dal prossimo mese di ottobre, sarà online il nuovo sito per offrire alla clientela un’esperienza facile, su misura e trasparente.

Il mercato del noleggio a lungo termine è frammentato: decine di operatori, condizioni difficili da confrontare, tempi di risposta incerti.

Le aziende italiane, PMI, professionisti e fleet manager, si trovano spesso a scegliere senza avere una visione reale di tutto il mercato disponibile.

Vetta nasce per cambiare tutto questo. Non è un intermediario legato ad un fornitore unico e specifico: confronta l’intero mercato e accompagna il cliente a raggiungere i propri scopi, elevandone le ambizioni.

Gli obiettivi di Vetta sono sfidanti e ben delineati.

MISSION
Porsi sul mercato come “la bussola strategica” della mobilità B2B. Per questo il nome e il logo di Vetta si legano all’idea del vettore della bussola che permette di orientarsi.

VISION
Per un mondo in cui la mobilità a noleggio non parla di veicoli, ma di modi per arrivare a destinazione.

BRAND PURPOSE
Togliere a PMI e professionisti il peso della complessità nel noleggio a lungo termine.
Vetta confronta tutto il mercato NLT, senza nessun vincolo o legame con altre realtà del settore e costruttori automobilistici, e rimane l’unico referente del cliente ben oltre la firma del contratto.

VALORI
Puntare in alto: Vetta, Alta Mobilità, vuole migliorare costantemente il servizio e le proprie competenze.
Estrema chiarezza: contratti chiari, comunicazione trasparente, assenza di ambiguità e costi nascosti.
Proattività: Vetta è in grado di individuare le esigenze del cliente prima ancora che ne sia del tutto consapevole.

Accanto al servizio diretto, Vetta si rivolge anche ad Aziende e reti commerciali che vogliono offrire soluzioni di noleggio a lungo termine a PMI, professionisti e flotte con un unico modello di lavoro, Concessionari auto e multimarca che vogliono strutturare il business del noleggio a lungo termine e Broker e consulenti della mobilità che desiderano ampliare gamma e marginalità senza aumentare i costi di struttura.

Infatti la tecnologia sviluppata permetterà a questi partner di sviluppare il noleggio a lungo termine con un modello semplice, scalabile e profittevole.

In sintesi, Vetta è una realtà di consulenza indipendente nel noleggio a lungo termine. Confronta il mercato per il cliente e lo affianca con un solo referente, dalla scelta del contratto fino alla gestione operativa del parco auto. Semplifica la gestione della mobilità a lungo termine, con contratti trasparenti e nessuna sorpresa a fine noleggio.

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