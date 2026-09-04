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Economia, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Con caro vita famiglie più in difficoltà”

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costantino sacchetto
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Economia, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Con caro vita famiglie più in difficoltà”

“Negli ultimi anni il caro vita è diventato una delle principali preoccupazioni delle famiglie italiane. L’aumento dei prezzi di beni essenziali come alimenti, energia, carburanti e affitti ha inciso profondamente sul potere d’acquisto, costringendo molte persone a rivedere le proprie abitudini e a fare scelte che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. Se un tempo infatti la spesa alimentare era un momento di relativa tranquillità, oggi sempre più consumatori confrontano i prezzi, cercano offerte, acquistano prodotti a marchio del distributore e pianificano gli acquisti con maggiore attenzione. Non si tratta più soltanto di risparmiare, ma di riuscire ad arrivare serenamente alla fine del mese. Nonostante le difficoltà, molte persone stanno sviluppando nuove strategie per gestire il bilancio familiare. Cresce l’interesse ad esempio per il riuso, i mercatini dell’usato, i gruppi di acquisto, la condivisione di beni e una gestione più consapevole delle risorse. Sono comportamenti che, oltre a favorire il risparmio, promuovono uno stile di vita più sostenibile. Ma deve essere anche e sopratutto lo stato ad aiutare le famiglie. Il caro vita non rappresenta d’altronde solo una questione economica, ma anche sociale. Quando il potere d’acquisto diminuisce, cambiano le abitudini, le prospettive e il senso di sicurezza delle persone. Per questo motivo, il tema continua a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico, con l’obiettivo di individuare politiche in grado di sostenere famiglie, lavoratori e pensionati. Nei prossimi anni si dovrà trovare un equilibrio tra crescita economica, tutela del potere d’acquisto e sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. Solo attraverso interventi efficaci e una visione di lungo periodo sarà possibile restituire fiducia alle famiglie e creare le condizioni per uno sviluppo più equo e inclusivo”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

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