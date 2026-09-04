100 anni del “Barcarolo Romano”, incredibile omaggio a Romolo Balzani e alla grande trazione romana

Cento anni del “Barcarolo Romano”, omaggio a Romolo Balzani.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PETROLINI PRESENTA:

CENTO ANNI DEL BARCAROLO ROMANO 1926 – 2026 :Omaggio a Romolo Balzani

Dal 10 al 13 settembre al Teatro Marconi

Un brano storico, un classico della romanità, che racconta la vita di una città e il lento scorrere del fiume Tevere.

In occasione dei 100 anni del “Barcarolo Romano”, scritto nel 1926 da Romolo Balzani e Pio Pizzicaria e vincitore della storica gara musicale di San Giovanni dello stesso anno, il Maestro Paolo Gatti torna in scena con un tributo che ripercorre le sonorità, la storia e la memoria collettiva della Capitale.

Dal 10 al 13 settembre 2026 il viaggio simbolico a ritroso nel tempo sarà ospite del Teatro Marconi per ricordare “Barcarolo Romano”.

Come sempre fiero di portare in scena le sue origini il musicista Paolo Gatti ha fondato la sua eclettica formazione sul Corso di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e sullo studio della chitarra classica guidato da Maestri del calibro di Guglielmo Paparano, Gianni Nucci, Bruno Battisti Da Mario, Francesco Romano, Enry Rivas (allievo di Alirio Diaz) e Carlo Esposito (già direttore dell’orchestra di musica leggera della RAI Radio Uno per l’armonia principale).

La sua carriera comincia giovanissimo: a soli 15 anni muove i primi passi sullo storico palco del Folkstudio di Via Garibaldi, fondato da Giancarlo Cesaroni, debuttando al fianco di giovani promesse destinate a fare la storia della musica italiana, come Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Nel 1973, spinto da una viscerale passione per le melodie e la tradizione capitolina, pubblica per la IT/RCA l’album “Due Gatti pe’ Roma” e partecipa al Cantagiro Show nella sezione dedicata al folk.

Dal 1984 si afferma come instancabile compositore ed esecutore di commenti sonori per il teatro, il cinema e la televisione.

Nel corso di un cinquantennio di carriera ha collaborato con una galassia di registi e interpreti straordinari: da Ennio Morricone a Carlo Lizzani, Nikita Mikhalkov, Giuseppe Patroni Griffi, Maurizio Scaparro,

fino ad attori immortali del panorama italiano come Fiorenzo Fiorentini, Enrico Montesano, Flavio Bucci, Nando Gazzolo, Aldo e Carlo Giuffré, Lina Sastri, Valeria Valeri, Paolo Ferrari, Pino Micol, Anna Mazzamauro, Paola Quattrini, Sergio Rubini, Lando Fiorini, Lia Tanzi e Beppe Pambieri, solo per citarne alcuni.

In occasione di questa ricorrenza del “Barcarolo romano” sul palco Paolo Gatti si esibirà con Sharon Alessandri.

“Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura”.

Info e prenotazioni : 06.5757488 – teatropetrolinitestaccio@gmail.com

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