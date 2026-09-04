Home SALUTE A Roma nasce la rete mindfulness aperta a tutti gli istituti d’Italia

A Roma nasce la rete mindfulness aperta a tutti gli istituti d’Italia

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Lorena Pagliaro
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ROMA – Promuovere il benessere mente-corpo come parte integrante del percorso educativo e costruire un’alleanza stabile tra scuola, famiglia, istituzioni e ricerca scientifica. È l’obiettivo della Rete di Scopo delle Scuole Mindfulness del Municipio Roma I, costituita con una Convenzione Istituzionale triennale sottoscritta il 7 luglio e aperta all’adesione delle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Tavolo di lavoro 0-18 del Municipio Roma I, percorso permanente di confronto tra Amministrazione e comunità scolastica sui temi dell’educazione e del benessere delle nuove generazioni. La Convenzione vede coinvolti il Municipio Roma I, rappresentato dalla Presidente Lorenza Bonaccorsi e dall’assessora alla Scuola Giulia Silvia Ghia; l’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria, scuola capofila della Rete, diretto dalla dirigente scolastica Claudia Ghio; e la Federazione Italiana Mindfulness – Sede del Lazio, con la dottoressa Maria Laura Sadolfo, responsabile e referente, ideatrice del progetto che costituisce il cuore operativo dell’iniziativa.

Nel dettaglio:

‘365 PAROLA D’ORDINE BENESSERE’

Al centro della Rete c’è infatti ‘365 Parola d’Ordine Benessere’, progetto ideato dalla dottoressa Maria Laura Sadolfo e sviluppato attraverso tre anni di sperimentazione presso il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode e l’I.C. Parco della Vittoria. Il programma si fonda su tre pilastri quotidiani articolati in nove dimensioni del benessere e coinvolge l’intera comunità educante: dirigenti, docenti, personale Ata, studenti dai 3 ai 18 anni e famiglie. Per i docenti è prevista un’attestazione della formazione svolta. La famiglia assume un ruolo centrale nel modello: il benessere dei bambini e degli adolescenti richiede infatti una relazione sempre più stretta tra i principali ambienti nei quali avviene la loro crescita.

IL VALORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

A rafforzare il profilo dell’iniziativa è il rapporto con la ricerca scientifica. È attualmente in corso lo Studio Sense e Focus Adhd e Plusdotazione, condotto dal Dipartimento di Scienze di Laboratorio dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, diretto dal dottor Mauro Ciro Antonio Rongioletti, insieme alla dottoressa Maria Laura Sadolfo, al dottor Gennaro Bruno e al dottor Fabrizio Papa. La presenza di competenze provenienti dal mondo sanitario, scientifico ed educativo consente di inserire la promozione del benessere all’interno di una prospettiva multidisciplinare, nella quale il microcosmo familiare, la scuola e la comunità vengono considerati parti di uno stesso ecosistema.

“Crediamo che oggi la scuola debba essere sempre più un luogo capace di promuovere non soltanto conoscenze, ma anche benessere, consapevolezza e qualità delle relazioni- ha dichiarato l’assessora alla Scuola del Municipio I di Roma, Giulia Silvia Ghia- La Rete Mindfulness mette in dialogo educazione, ricerca scientifica, istituzioni e territorio”.

IL 29 SETTEMBRE A ROMA LA PRESENTAZIONE

Il prossimo appuntamento istituzionale è previsto il 29 settembre, dalle ore 15.30 alle 17, presso il Teatro dell’Istituto Vaccari a Roma. A presentare i percorsi di promozione della salute e del benessere mente-corpo saranno il dottor Mauro Ciro Antonio Rongioletti, direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola; la dottoressa Maria Laura Sadolfo, responsabile e referente della Federazione Italiana Mindfulness – Sede del Lazio e ideatrice di ‘365 Parola d’Ordine Benessere’; i dottori Gennaro Bruno e Fabrizio Papa, coinvolti nell’attività di ricerca; e l’assessora Giulia Silvia Ghia, in rappresentanza del Municipio Roma I.

L’appuntamento assume particolare rilevanza anche per la dimensione nazionale della Rete: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio italiano possono infatti manifestare il proprio interesse ad aderire. L’obiettivo è costruire progressivamente una comunità educativa nazionale nella quale competenze professionali, ricerca scientifica, istituzioni, scuola e famiglia possano concorrere alla promozione del benessere e alla crescita equilibrata delle nuove generazioni.

Le scuole interessate possono rivolgersi alla dirigente scolastica Claudia Ghio, dell’I.C. Parco della Vittoria, scuola capofila della Rete, e alla dottoressa Maria Laura Sadolfo, Responsabile e Referente della Federazione Italiana Mindfulness – Sede del Lazio. Contatti: marialaura.sadolfo@gmail.com.

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