La salvaguardia del patrimonio naturale e la prevenzione dei reati ambientali rappresentano una priorità fondamentale per la tutela del territorio. In un contesto complesso ed esteso come quello di Roma Capitale — caratterizzato da grandi parchi urbani, riserve naturali e aree periurbane delicate —, il Nucleo Ispettori Forestali svolge un ruolo di primissimo piano, operando quotidianamente sul campo per la protezione della biodiversità e la sicurezza dei cittadini.

Sotto l’impulso e la guida del Comandante Angelo Scatolini, il Nucleo ha rafforzato le proprie attività di controllo e vigilanza nell’area capitolina. Un risultato straordinario reso possibile dalla grande collaborazione, dalla coesione e dallo spirito di servizio dei suoi uomini, che lavorano in perfetta sinergia per garantire un presidio costante nei punti più critici del territorio romano.

Tra i settori chiave dell’impegno del Nucleo e della sua squadra a livello locale rientrano:

Prevenzione Antincendio e Tutela dei Parchi: Monitoraggio costante delle riserve naturali e delle aree boschive della Capitale, con pattugliamenti intensificati nei mesi estivi a maggior rischio incendi.

Monitoraggio costante delle riserve naturali e delle aree boschive della Capitale, con pattugliamenti intensificati nei mesi estivi a maggior rischio incendi. Contrasto ai Reati Ambientali: Vigilanza rigorosa per prevenire e sanzionare lo sversamento illecito di rifiuti e il degrado nelle zone verdi periurbane di Roma Capitale.

Vigilanza rigorosa per prevenire e sanzionare lo sversamento illecito di rifiuti e il degrado nelle zone verdi periurbane di Roma Capitale. Tutela della Fauna Selvatica: Interventi tempestivi per il soccorso di animali in difficoltà e attività di controllo e prevenzione contro il bracconaggio.

Interventi tempestivi per il soccorso di animali in difficoltà e attività di controllo e prevenzione contro il bracconaggio. Educazione Ambientale nelle Scuole: Iniziative e percorsi formativi rivolti agli studenti degli istituti romani per promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e della legalità.

L’azione coordinata del Comandante Angelo Scatolini e la costante dedizione della sua squadra confermano l’importanza fondamentale di un presidio attivo a tutela dell’immenso patrimonio verde di Roma Capitale, unendo vicinanza alla cittadinanza, fermezza operativa e lavoro di squadra.