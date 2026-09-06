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Inter-Napoli 3-2: spettacolo a San Siro, i nerazzurri la spuntano in un finale thrilling

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Foto: Alamy / LiveMedia Marcus Thuram (Inter) in azione sul terreno di gioco dello stadio Meazza durante la sfida di Serie A. Immagine d'archivio utilizzata a fini editoriali e di cronaca giornalistica.

Una sfida ad altissima tensione, giocata a ritmi vertiginosi e decisa solo nei minuti finali. Inter e Napoli hanno regalato agli appassionati di Serie A un match spettacolare e ricco di colpi di scena, terminato con il punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa al termine di novanta minuti intensi ed emozionanti.

Il confronto del Meazza ha confermato l’enorme potenziale offensivo delle due compagini, capaci di darsi battaglia dal primo all’ultimo minuto senza esclusione di colpi. La formazione nerazzurra è riuscita a imporre il proprio ritmo, trovando le reti decisive per piegare la resistenza di un Napoli mai domo, che ha lottato fino al triplice fischio finale cercando di riaprire la contesa.

Tre punti pesantissimi per la classifica e per il morale dell’Inter, che esce vittoriosa da un esame di altissimo livello. Per i partenopei resta la consapevolezza di una prestazione di carattere, ma anche il rammarico per i dettagli che hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei milanesi.

Foto: Alamy / LiveMedia

Marcus Thuram (Inter) in azione sul terreno di gioco dello stadio Meazza durante la sfida di Serie A. Immagine d’archivio utilizzata a fini editoriali e di cronaca giornalistica.

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