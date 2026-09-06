ITALIA DI SKIROLL AD ANTERSELVA E DOBBIACO

Ad Anterselva e Dobbiaco si è disputata, sabato 5 e domenica 6 settembre, la prima tappa stagionale della Coppa Italia Rode di skiroll per le categorie Senior e Giovani.

Sabato 5 settembre ad Anterserva di scena le gare sprint in tecnica libera per tutte le categorie sulla distanza di 1,3 km mentre domenica 6 settembre, a Dobbiaco, si sono disputate le gare individuali, sempre in tecnica libera.

Grandi risultati per il Lazio, come è ormai consuetudine, sono arrivanati da Sara Proietti Cignitti, nona nella prova veloce di Anterselva e 4ª quarta sui 7,5 km di Dobiaco della categoria Under 18, risultato che acquisisce ancor maggior valore per l’atleta dello Sci Club Winter Sport Subiaco, nata nel 2011, al cospetto di ragazze di due anni più grandi, risultando al primo posto assoluto nella categoria Under 16.

Da sottolineare anche gli ottimi piazzamenti di Vittoria Abbafati, Giulia Semproni e Gaia Panzini, tutte atlete ancora Under 16 che hanno esordito nella categoria Under 18.