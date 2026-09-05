L’ULTIMO WEEKEND DI AGOSTO: CONTROLLI STRAORDINARI MIRATI SULLE STRADE

I CARABINIERI DI POGGIO MIRTETO DENUNCIANO TRE PERSONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

Il dispositivo di controllo straordinario del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto ha permesso di innalzare i livelli di sicurezza stradale durante l’ultimo fine settimana di agosto. Tale periodo, caratterizzato da una significativa intensificazione della circolazione veicolare e pedonale in occasione di sagre tradizionali, feste patronali ed eventi gastronomici locali, ha richiesto una costante e capillare presenza dell’Arma, finalizzata prioritariamente alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida pericolose.

Nel corso dei servizi di perlustrazione, l’attività di verifica alla circolazione stradale ha portato alla contestazione di diverse sanzioni al Codice della Strada, culminate in tre deferimenti all’Autorità Giudiziaria per violazioni di natura penale.

Nel dettaglio:

a Poggio Mirteto , nella notte tra il 4 ed il 5 settembre, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sottoposto a controllo un giovane italiano, studente e incensurato, alla guida della propria autovettura. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge ( 0,97 g/l );

, nella notte tra il 4 ed il 5 settembre, i militari hanno sottoposto a controllo un giovane italiano, studente e incensurato, alla guida della propria autovettura. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge ( ); sempre nel territorio comunale di Poggio Mirteto , i Carabinieri della medesima Aliquota Radiomobile hanno fermato un quarantenne italiano, il quale, sottoposto a test con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al consentito ( 1,93 g/l );

, i hanno fermato un quarantenne italiano, il quale, sottoposto a test con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al consentito ( ); a Fara in Sabina, un trentenne italiano è stato sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica. L’accertamento etilometrico eseguito dai militari ha confermato il superamento dei limiti di legge previsti per il tasso alcolemico (1,44 g/l).

In tutti i casi le patenti di guida sono state immediatamente ritirate, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Per tutti i soggetti coinvolti, l’esito dei controlli ha comportato l’inoltro delle informative di reato all’Autorità Giudiziaria per i profili penali e alla Prefettura di Rieti per i conseguenti adempimenti di competenza amministrativa.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.