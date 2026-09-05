ROCCASECCA: PRO LOCO , FABRIZIO TORRIERO CONFERMATO PRESIDENTE:«CONTINUITÀ, MA ANCHE NUOVE IDEE PER IL FUTURO»

Rinnovato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030. Una squadra nel segno dell’esperienza e del rinnovamento

Continuità, esperienza e nuove energie. È questo il filo conduttore del nuovo Consiglio Direttivo della Pro loco di Roccasecca, eletto per il quadriennio 2026-2030.

A guidare l’associazione sarà Fabrizio Torriero, eletto presidente. Al suo fianco Alessia Parisi, vicepresidente, Daniela Mollicone, tesoriere, e Stefania Marsella, segretario.

Completano il nuovo direttivo Noelia Meta, Stefano Giacomobono, Loris Chiarilitti, Danilo Marrocco e Pompeo Di Fazio.

Una squadra che presenta diversi elementi di continuità con la precedente gestione e che si prepara a proseguire il lavoro portato avanti negli ultimi anni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo della Pro loco nella vita della comunità.

«Ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno riposto fiducia in me e nel nuovo Consiglio Direttivo – dichiara il presidente Fabrizio Torriero –. È un incarico che accolgo con entusiasmo, ma anche con grande senso di responsabilità. La nostra volontà è quella di proseguire il percorso intrapreso, valorizzando il lavoro svolto fino a oggi e, allo stesso tempo, portando nuove idee e nuove energie.»

«La presenza nel nuovo direttivo di persone che hanno già maturato esperienza nella Pro loco è un elemento importante – prosegue Torriero – perché ci consente di dare continuità a quanto di positivo è stato realizzato. Ma continuità non significa fermarsi: significa partiredalle basi costruite negli anni per guardare avanti e fare ancora di più.»

Tra le priorità del nuovo direttivo ci sarà la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, attraverso iniziative culturali, sociali e ricreative capaci di coinvolgere sempre più cittadini eassociazioni.

«La Pro loco deve essere una casa aperta alla comunità – sottolinea il presidente –. Vogliamo lavorare insieme alle istituzioni, alle associazioni, alle attività del territorio e a tutti i cittadini che vorranno dare ilproprio contributo. Roccasecca ha una storia, una cultura e tradizioni che meritano di essere raccontate, valorizzate e tramandate. Il nostro compito sarà farlo con passione, concretezza e spirito di collaborazione.»

«Ci aspettano quattro anni di lavoro, di iniziative e di confronto – conclude Torriero –. L’auspicio è riuscire a costruire insieme una Pro loco sempre più presente, partecipata e vicina alle persone. Abbiamo davanti un percorso importante e vogliamo affrontarlo con entusiasmo, collaborazione e soprattutto con un forte amore per Roccasecca.»

La Pro loco rivolge infine un ringraziamento a tutti coloro che, negli anni, hanno contribuito con il proprio tempo, il proprio impegno e la propria passione alle attività dell’associazione.

Un nuovo mandato, dunque, ma nel segno della continuità. Con lo sguardo rivolto al futuro e Roccasecca sempre al centro.

Al nuovo direttivo della Pro loco sono giunti anche gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Roccasecca e del sindaco GiuseppeSacco: “Confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare e lavorare insieme al nuovo Direttivo, mettendo in campo idee, energie e progettualitàcondivise per promuovere sempre di più Roccasecca, far conoscere la sua identità e valorizzare il suo patrimonio culturale, storico, paesaggistico e le sue tradizioni”.