Tarquinia: Il cielo in noi. in mostra le opere della ceramista Nicky Peetermans

Il 17 settembre 2026, alle 18, l’inaugurazione dell’esposizione nella sala “D. H. Lawrence”

Tarquinia (VT), settembre 2026 – Si intitola “Il cielo in noi” la mostra della ceramista belga Nicky Peetermans, che sarà inaugurata il 17 settembre 2026, alle 18, nella sala “D. H. Lawrence”, in via Umberto I, nel centro storico di Tarquinia. Patrocinata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia e dal Comune di Tarquinia, l’esposizione presenta una selezione di sculture ispirate alla forma della foglia, opere intime e delicate nelle quali l’artista esplora i principi di bellezza, armonia e purezza presenti nella natura. La luce diventa energia vitale e, attraverso forme e colori mutevoli, si fa espressione delle emozioni. Nicky Peetermans vive in Italia dal 2014, quando ha scelto la città etrusca come luogo della propria residenza e della propria ricerca artistica. “Sono attratta da questa terra meravigliosa e magica – afferma l’artista -. Una potente energia nascosta, sotterranea eppure così percettibile, è ciò che ha animato la cultura etrusca e che oggi nutre il mio spirito, aprendolo a un’esperienza artistica nella quale, attraverso la forma, si rivela l’essenza interiore che la abita. È questo ciò che ho cercato di esprimere nelle mie opere, alcune delle quali sono riunite in questa mostra. L’ho intitolata “Il cielo in noi” perché il cielo non è lontano né separato da noi: è dentro di noi, nelle nostre codificazioni stellari, plasmate dall’essenza di questa terra straordinaria e unica”. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ingresso libero.