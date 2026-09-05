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IL GRAN FINALE DELLA RASSEGNA Z.T.L. 2026: DOMENICA 13 SETTEMBRE ARRIVA “LA TENTAZIONE DEL POTERE”

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Ludovica
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SULMONA — Si avvia verso una conclusione di straordinario spessore artistico la sesta edizione della rassegna Z.T.L. – Zona Teatro iLlimitato, firmata dall’Associazione Culturale ClasseMista Teatro-Musica. Dopo il successo delle serate precedenti, l’appuntamento imperdibile è fissato per domenica 13 settembre 2026, alle ore 20:45, nel suggestivo e storico Cortile della S.S. Annunziata a Sulmona (in caso di pioggia, l’evento si terrà presso l’Auditorium della S.S. Annunziata).
A calcare il palcoscenico in questa straordinaria serata di chiusura saranno due giganti della scena teatrale italiana: Fausto Costantini e Franco Mannella, protagonisti dell’attesissimo spettacolo “La tentazione del potere”, impreziosito dall’allestimento scenico curato da Luigi Fracassi.
Un duello epico tra storia e coscienza
Lo spettacolo porta in scena un confronto intenso, un duello storico e immaginario tra due tra le figure più emblematiche e controverse del Medioevo: Celestino V, il Papa del “gran rifiuto”, uomo di immensa spiritualità e umiltà, e Bonifacio VIII, il pontefice politico, abile tessitore di strategie di potere. Un dialogo serrato che scava nelle profondità dell’animo umano, contrapponendo la purezza della fede e della coscienza alla ragion di Stato e all’implacabile logica del dominio.Attraverso la straordinaria intensità interpretativa di Costantini e Mannella, il pubblico del Cortile dell’Annunziata sarà guidato in un viaggio emozionante capace di trascendere i secoli, offrendo profonde chiavi di lettura su temi universali quanto mai attuali: l’etica, la responsabilità morale e il peso delle scelte umane al cospetto del potere.
Il senso del traguardo Z.T.L. 2026 “Il teatro cura l’anima” non è soltanto lo slogan di questa sesta edizione, ma la sintesi perfetta di un percorso che ha saputo trasformare Sulmona in un vibrante crocevia di cultura, emozione e comunità. La serata del 13 settembre rappresenta l’apice di quattro giorni indimenticabili vissuti sotto le stelle dell’Annunziata.
Dettagli dell’Evento e BigliettiSpettacolo: La tentazione del potere (Dialoghi immaginari tra Celestino V e Bonifacio VIII)Interpreti: Fausto Costantini e Franco MannellaAllestimento scenico: Luigi FracassiData e Ora: Domenica 13 settembre 2026, ore 20:45Luogo: Cortile della S.S. Annunziata, Sulmona (In caso di pioggia: Auditorium della S.S. Annunziata)Ingresso Spettacolo Singolo: € 10,00Info e Prenotazioni: 320 6130263
La cittadinanza e gli amanti del teatro sono invitati a partecipare numerosamente a questa serata conclusiva. Vi aspettiamo sotto le stelle dell’Annunziata per vivere insieme un’emozione indimenticabile!

LA TENTAZIONE DEL POTERE 5

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