ROMA TERMINI: STRETTA INTERFORZE PER SICUREZZA E DECORO SOTTO LA REGIA DELLA POLIZIA DI STATO: 5 ARRESTI

Un dispositivo operativo versatile, modulato sulla presenza costante e dinamica delle pattuglie nelle aree maggiormente esposte e nei punti nevralgici del territorio, ha fatto da cornice ad una nuova operazione interforze, sotto la regia della Polizia di Stato, nel quadrante della stazione Termini.

Coordinati dal Dirigente del Commissariato di P.S. Viminale, agenti della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale Roma Capitale, operatori AMA e della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale hanno operato in sinergia in un dispositivo integrato, finalizzato a coniugare il contrasto ai fenomeni di illegalità con il recupero delle condizioni di vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

Il raggio dei controlli ha interessato, in particolare, Piazza dei Cinquecento, via Giolitti, via Marsala, via Gioberti, via Amendola e l’area delle Terme di Diocleziano, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dai residenti, con particolare riguardo alle situazioni di degrado, ai bivacchi ed alle criticità connesse ai fenomeni di spaccio.

Sul fronte del decoro urbano, gli operatori dell’AMA sono intervenuti per il ripristino delle condizioni di decoro urbano, mentre gli specialisti della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale hanno rivolto la propria attenzione alle persone senza fissa dimorapresenti nell’area.

Il bilancio complessivo dell’operazione restituisce 50 persone identificate, una contestazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacenti, quattro sanzioni per violazioni al Codice della Strada e cinque arresti, uno dei quali in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in materia di sostanze stupefacenti.

Gli altri arresti sono scaturiti da distinti interventi effettuati dagli equipaggi impegnati nel controllo del territorio.

In via Marsala, gli agenti sono intervenuti per una lite tra due uomini. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, un cittadino eritreo di quarantacinque anni avrebbe aggredito un uomo, per poi rovistare nella sua borsa nel tentativo di impossessarsi deglieffetti personali. Dovrà rispondere del reato di rapina.

Un ulteriore intervento è scattato in Piazza dei Cinquecento, dove un ordinario controllo di polizia di tre cittadini stranieri è degenerato in violente reazioni nei confronti degli operatori, con spintoni, sgomitate e calci. Per tutti è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’articolazione del dispositivo ha consentito di affiancare alla dimensione più strettamente operativa del controllo del territorio quella della prossimità e dell’assistenza, intervenendo contestualmente sui diversi fattori che incidono sulla sicurezza e sulla vivibilità del quadrante di Termini.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.