“Il mio cantico libero”: sabato 26 settembre al Teatro Flavio Vespasiano la finale del contest per artisti e band under 35 dedicato a San Francesco

Sabato 26 settembre appuntamento al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti.

Sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti – a cura delComitato Nazionale San Francesco 800 e grazie all’organizzazione del Meetingdelle Etichette Indipendenti – si terrà la finalissima de “Il Mio Cantico Libero”, il contest per artisti e band under 35 dedicato a San Francesco negli 800 anni dalla morte.

La giuria è presieduta dal poeta Davide Rondoni, presidente del ComitatoNazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco, coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti e ideatore de Il Mio Cantico Libero e, insieme a Siae, composta dagli artisti ospiti e da una qualificata presenza di operatori del settore e rappresentantidel territorio. Tra i componenti della giuria Omar Pedrini, Erica Mou, CarloMarrale, Roberta Giallo, Max Monti, Riccardo De Stefano, Ambrogio Sparagna. La giuria ha selezionato i dieci artisti vincitori che si esibiranno allafinale di sabato 26 settembre a Rieti al Teatro Vespasiano insieme agli ospiti Erica Mou e Omar Pedrini.

Di seguito, in ordine alfabetico gli artisti e i brani: Anima con Seta, Martin Basilecon Crepe, Felicity con Pianoforse, Frenesi con Nascosto, La Noce con Nuotare, Lospazio con L’albero, Silvia Lovicario con Linfa, Francesco Rainero con Rosario, Susanna Reppucci con Disobbedisci e Nicola Roncaglia con Epoca. In aperturadell’evento si esibiranno i finalisti del contest Kayros on the Road dedicato aSan Francesco organizzato da Don Burgio, nelle periferie delle città.

Infine, il Premio Voto Popolare verrà assegnato ai 21 Rulli con il brano La tua vita veramente; riceveranno anche una Targa al MEI 2026. I vincitori assoluti della serata finale a Rieti saranno poi premiati al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza il 3 e 4 ottobre 2026 in occasione delle Celebrazioni per San Francesco, Patrono d’Italia.

“Al vincitore andrà anche una targa dedicata a David Riondino, tra i giurati e i collaboratori, con la Scuola dei Giullari, del contest Il Mio Cantico Libero –dichiara Giordano Sangiorgi, patron del MEI – La targa sarà consegnata il 4 ottobre in occasione del MEI di Faenza esarà l’occasione per ricordare il maestro Riondino attraverso le sue canzoni, un momento utile per farlo conoscere ai giovani”.

L’intera kermesse de “Il Mio Cantico Libero” gode del sostegno di SIAE. Media partner del contest è Radio LatteMiele, storica emittente radiofonica italiana del gruppo PRS Mediagroup, da sempre punto di riferimento per la musica italiana e per la valorizzazione della canzone d’autore.

Dal 28 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Una Vita Nuova”, il brano inedito realizzato dai 24 semifinalisti de “Il Mio Cantico Libero”,scritto collettivamente dagli artisti con la straordinaria collaborazione di Mogol durante la masterclass al CET. Il brano rappresenta l’inno ufficiale del progetto e sarà presentato dal gruppo dei finalisti de “Il Mio Cantico Libero” il prossimo 27 settembre al Festival Francescano di Bologna.

“Il Mio Cantico Libero” è il contest nazionale dedicato ad artisti under 35 cheunisce musica contemporanea, spiritualità e impegno sociale ispirandosi ai valori francescani di pace, fraternità e rispetto per la natura. Con oltre 150 candidature provenienti da tutta Italia, il progetto ha proposto un percorso artistico che, partendo dal “Cantico delle Creature”, dialoga con le nuove generazioni attraverso linguaggi musicali contemporanei, dal cantautorato al rap fino all’elettronica.

Il concorso, ideato da Giordano Sangiorgi e promosso dal Comitato San Francesco800, è realizzato da Materiali Musicali con il sostegno della Presidenza delConsiglio dei Ministri, in collaborazione con Associazione Kayros e CET diMogol. Il progetto gode inoltre del patrocinio dei Comuni di San SeverinoMarche, Rieti e Faenza e della Regione Emilia-Romagna, oltre al supporto delCredito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese e del media partnerSecondamano.

“Si tratta di un grandissimo successo e di un importantissimo risultato – dichiara Giordano Sangiorgi – In un’epoca in cui i testi sono sempre più rivolti verso sé stessi, qui abbiamo registrato una forte adesione a contenuti di impegno sociale e civile, accompagnata da una significativa innovazione musicale. Una vera rivoluzione”.

Davide Rondoni ha sottolineato il valore universale dell’ispirazione francescana.

“Francesco è un italiano di tutti e per tutti, un poeta visionario che insegna ad amaresenza possedere. La sua figura unisce ferita e letizia e propone una pace fondata sul perdono e sulla libertà”.

Mogol ha ricordato il valore della figura del Santo di Assisi.

“San Francesco è stato un grande santo e ci ha dato molto. Credo che oggi la musica possa ancora trasmettere i suoi valori alle nuove generazioni: pace, rispetto, spiritualità e amore per gli altri. Ai giovani bisogna insegnare a comunicare la verità attraverso le canzoni, ed è proprio questo lo spirito de “Il Mio Cantico Libero”.