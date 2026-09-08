ROMA: RIGORE DELLA QUESTURA PER FENOMENI DI INFEDELTÀ ISTITUZIONALE

MISURE CAUTELARI ESEGUITE A CARICO DI 5 APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO COMMISSARIATO ANZIO-NETTUNO

Si conferma massimo il rigore della Polizia di Stato capitolina, in un rapporto di stretta fiducia con la Procura della repubblica, nell’intercettare e censurare fenomeni di infedeltà istituzionale che sarebbero imputabili ad appartenenti alla Polizia di Stato ritenuti protagonisti di condotte in contrasto con i doveri di istituto e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Nel solco di tale strategia, che già in passato ha consentito di estirpare appartenenti ritenuti responsabili di fatti costituenti reato, la Questura capitolina continuerà a preservare la bontà dell’operato di migliaia di agenti, sottufficiali e dirigenti, che quotidianamente fanno della disciplina e dell’onore il viatico per l’adempimento dei compiti istituzionali tesi a garantire la sicurezza della collettività.

Nella predetta cornice la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma nei confronti di cinque operatori di Polizia appartenenti al Commissariato P.S. di Anzio-Nettuno. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso in cessione di sostanze stupefacenti ed accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle FF.PP.

Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma e delegate alla locale Sezione investigativa dello SCO (SISCO) con il supporto della Squadra mobile capitolina, hanno ricostruito le attività illecite poste in essere, tra il 2024 e il 2025, da pubblici ufficiali che, anche attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso – a vario titolo e mediante condotte attive ed omissive — in alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa, in particolare, si è innestata nell’ ambito di più ampie indagini svolte nei confronti di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, operante sul territorio di Anzio – Nettuno, composto da soggetti italiani e albanesi, che sono stati perseguiti separatamente. In tale contesto, gli operatori di polizia, d’intesa con alcuni esponenti del sodalizio, hanno organizzato una “consegna controllata” ed un “ritardato sequestro” di 25 kg di cocaina, in assenza di adeguati presupposti di legge, omettendo il successivo sequestro di una intera partita di 50 kg. Nel corso di quella operazione, all’esito di un inseguimento e di un successivo incidente stradale nelle campagne di Anzio-Nettuno, ha perso la vita un cittadino albanese, addetto al trasportodell’ingente carico di cocaina.

Sono stati infine acquisiti elementi probatori in ordine all’appropriazione indebita di somme di denaro sottratte a soggetti arrestati per spaccio di stupefacenti: somme che non venivano sottoposte a sequestro, pur costituendo provento dell’attività illecita.

Infine diverse sono state le contestazioni di falso a carico dei pubblici ufficiali a seguito della redazione di verbali sostanzialmente difformi rispetto agli elementi probatori acquisiti.

È d’obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.