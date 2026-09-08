Frosinone :situazione Istituti penitenziari del territorio

Incontro con le Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria

Si è svolta oggi, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, una riunione con i rappresentanti provinciali delle Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria, per l’esame congiunto della situazione degli Istituti penitenziari del territorio, su loro espressa richiesta.

Il Prefetto, nel ringraziare il Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, dott. Giacinto Siciliano, per il contributo informativo fornito in vista dell’odierno incontro, ha illustrato le segnalate criticità organizzative e gestionali dei dipendenti delle strutture penitenziarie e le conseguenti iniziative che l’Amministrazione penitenziaria regionale ha già avviato al riguardo per ridurre il sovraffollamento, nonché per il miglior adeguamento logistico-strutturale, a tutela della salute dei detenuti.

Il Prefetto, quindi, ha evidenziato che, previa intesa con i rispettivi Direttori degli Istituti di detenzione della provincia, saranno istituiti specifici tavoli tematici concernenti i diritti alla tutela della salute dei detenuti ed alle condizioni di sicurezza, nonché valutata ogni utile iniziativa di raccordo per il potenziamento del personale.