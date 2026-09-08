CARABINIERI: CONTROLLI NELL’AREA EX BOSI

DENUNCIA PER GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di tali attività, i militari del Radiomobile hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino straniero trentenne, ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nel corso della scorsa serata, quando una pattuglia in servizio di perlustrazione nella zona dell’ex Bosi — area da tempo sottoposta a mirati monitoraggi da parte dell’Arma — ha proceduto al controllo dell’uomo, sorpreso mentre transitava in sella a una bicicletta.

Durante le fasi di identificazione, gli operanti hanno rilevato evidenti e chiari elementi sintomatici riconducibili a un recente uso di sostanze stupefacenti, con un riscontro positivo alla “cocaina”, rinvenendo sulla sua persona inoltre, a seguito di perquisizione sul posto, una dose all’interno di un confezionamento in plastica.

Ne è conseguita la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice della Strada. Contestualmente, lo stesso è stato segnalato anche alla Prefettura di Rieti in qualità di assuntore e detentore di sostanza stupefacente, per uso personale, ai sensi dell’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli straordinari del territorio, pianificato dalla Compagnia Carabinieri di Cittaducale, volto a garantire i più elevati standard di sicurezza urbana ed a contrastare ogni forma di illegalità nelle aree sensibili della giurisdizione.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.