RIETI: AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI TRE UFFICIALI ASSEGNATI AD INCARICHI DI COMANDO

Tre Ufficiali sono stati assegnati al Comando Provinciale Carabinieri di Rieti: il Capitano Luca Gasparri è il nuovo Comandante della Compagnia di Rieti, il Tenente Carlo Sivoccia sarà il nuovo Comandante della Compagnia di Poggio Mirteto e il Tenente Vincenzo Pasquale Sorriento sarà al Comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Rieti. Gli Ufficiali, dopo esser stati presentati alle Autorità dal Comandante Provinciale Signor Colonnello Valerio Marra, hanno incontrato tutto il personale alle proprie dipendenze.

Il Capitano Luca Gasparri, originario di Roma, è laureato in Giurisprudenza, conseguendo anche una Laurea in Relazioni Internazionali, con un Master di II Livello in Geopolitica della Sicurezza. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, ha svolto l’incarico sia di Comandante che di Insegnante presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, per ricoprire successivamente un incarico nell’organizzazione territoriale quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri. La sua ultima esperienza nell’Arma, è stata quella di Comandante della Compagnia di Senise (PZ) per quattro anni;

originario di Roma, è laureato in Giurisprudenza, conseguendo anche una Laurea in Relazioni Internazionali, con un Master di II Livello in Geopolitica della Sicurezza. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, ha svolto l’incarico sia di Comandante che di Insegnante presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, per ricoprire successivamente un incarico nell’organizzazione territoriale quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri. La sua ultima esperienza nell’Arma, è stata quella di Comandante della Compagnia di Senise (PZ) per quattro anni; Il Tenente Carlo Sivoccia, originario della provincia di Salerno, nel suo ultimo incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rieti, ha portato a termine molte operazioni per la prevenzione e la repressione di reati predatori, quali furti e truffe, specialmente in danno di persone fragili e vulnerabili, dedicandosi inoltre alla lotta contro la vendita di sostanze stupefacenti, smantellando numerosi “bivacchi di spaccio”, in vari e difficili contesti boschivi della provincia, attraverso numerosi arresti;

Il Tenente Vincenzo Pasquale Sorriento, nuovo Comandante del Nucleo Investigativo, originario della provincia di Avellino, è laureato in Giurisprudenza, conseguendo inoltre, una laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l’Università di Tor Vergata, specializzandosi con lode in Criminologia con un Master di II Livello presso l’Università La Sapienza di Roma. Il suo percorso formativo nell’Arma dei Carabinieri è iniziato alla Scuola Marescialli, per poi proseguire alla Scuola Ufficiali di Roma. La sua ultima esperienza professionale l’ha visto alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Susa (TO) in un teatro operativo difficile nell’ambito dell’ordine e la sicurezza pubblica;

Ai Signori Ufficiali neo giunti, un sincero augurio di buon lavoro.